Πάτρα: Ένταλμα σύλληψης για τον 16χρονο που καταγγέλθηκε για βιασμό 12χρονης σε προαύλιο σχολείου

Εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 16χρονο που καταγγέλθηκε για βιασμό 12χρονης σε προαύλιο σχολείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ιατροδικαστική εξέταση επιβεβαίωσε πλήρως την καταγγελία της ανήλικης και των γονέων της στην Αστυνομία.

Ο φερόμενος ως δράστης και το ανήλικο θύμα φέρονται να είχαν κανονίσει ραντεβού μέσω πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη στις 16 Νοεμβρίου.

Ο νεαρός φέρεται να συνάντησε την ανήλικη σε δρόμο της Πάτρας και εν συνεχεία ασκώντας βία, να την οδήγησε σε απόμερο σημείο, σε προαύλιο σχολείου, όπου φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό. Η δικογραφία με στοιχείο της Ιστροδικαστικής εξέτασης, εστάλη στον Εισαγγελέα για τα περαιτέρω, με την ποινική διαδικασία να τίθεται σε κίνηση και στη συνέχεια εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.