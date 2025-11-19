Αχαΐα: Ρεκόρ νέων επιχειρήσεων πριν το τέλος του 2025

Εικόνα έντονης κινητικότητας στην επιχειρηματικότητα για το 2025, παρατηρείται στην Αχαΐα, σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία του Επιμελητήριου.

Από την 1η Ιανουαρίου έως σήμερα 19 Νοεμβρίου, έχουν ανοίξει 2.090 νέες επιχειρήσεις, ενώ έχουν βάλει «λουκέτο» 517, με τον συνολικό αριθμό των ενεργών επιχειρήσεων να ανέρχεται στις 2.076. Τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το 2024 δείχνουν ότι είχαν ανοίξει 1.852 και είχαν κλείσει 577, γεγονός που μαρτυρά ότι η φετινή χρονιά, ακόμη και πριν ολοκληρωθεί, έχει ξεπεράσει σε ρυθμούς δημιουργίας νέων επιχειρήσεων την περσινή.

Η εικόνα για το σύνολο της Δυτικής Ελλάδας ακολουθεί παρόμοια τάση, με άνοδο στις ενάρξεις επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, από την 1/1 έως και σήμερα 19/11 του 2025 έχουν ανοίξει 3.242 επιχειρήσεις, ενώ έχουν κλείσει 981, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά του ΓΕΜΗ. Όλο το 2024, συνολικά στην περιφέρεια, είχαν ιδρυθεί 3.013 νέες επιχειρήσεις και είχαν διαγραφεί 1.169, αριθμοί που υπογραμμίζουν ότι το 2025 καταγράφει καλύτερες επιδόσεις τόσο στις επιχειρηματικές ενάρξεις όσο και στη συγκράτηση των «λουκέτων».

Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, το 2025 οι περισσότερες νέες επιχειρήσεις καταγράφονται στον τομέα του χονδρικού και λιανικού εμπορίου καθώς και στα συνεργεία (436).

Ακολουθούν:

-μεταφορά και αποθήκευση (287)

-επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (228)

-παροχή καταλυμάτων και υπηρεσιών εστίασης (192)

-κατασκευές (163)

Τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι η Δυτική Ελλάδα -και ιδιαίτερα η Αχαΐα- κινείται δυναμικά, με την επιχειρηματική δραστηριότητα να ανακάμπτει και να αποτυπώνεται σε αυξημένες εγγραφές στο ΓΕΜΗ. Παρά την αβεβαιότητα της περιόδου και τις πιέσεις στην αγορά, η τάση των νέων ενάρξεων υποδηλώνει πως η περιοχή διατηρείται ζωντανή επιχειρηματικά, με περισσότερους επαγγελματίες να κάνουν νέα βήματα και λιγότερους να αναγκάζονται να σταματήσουν τη δραστηριότητά τους σε σχέση με πέρυσι.

Την ίδια ώρα, παράγοντες της αγοράς τονίζουν ότι η θετική πορεία δεν αναιρεί τις πραγματικές δυσκολίες, το αυξημένο λειτουργικό κόστος, τη μειωμένη κατανάλωση και τις πιέσεις στην κερδοφορία.