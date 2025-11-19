Πάτρα: Έρχονται 20 απόγονοι πατρινοϊταλών που εκδιώχθηκαν το ’45- «Τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν;»

Οι μνήμες των πατρινοϊταλών που εκδιώχθηκαν το 1945, επιστρέφουν το Σάββατο 29 Νοεμβρίου στην Αγορά Αργύρη, όπου η Καθολική Εκκλησία της Πάτρας διοργανώνει μια ιδιαίτερη εκδήλωση αφιερωμένη σε αυτούς, στις 6.30 το απόγευμα.

Θα παραβρεθούν περίπου 20 απόγονοι οικογενειών που εκδιώχθηκαν τότε από το ελληνικό κράτος, ταξιδεύοντας από το εξωτερικό για να τιμήσουν τις ρίζες και την ιστορία τους.

«Είναι μια εκδήλωση μνήμης για την έξοδο των πατρινοϊταλών το 1945, όταν εκδιώχθηκαν από το Ελληνικό κράτος, μετά τον πόλεμο. Κατά τη διάρκειά της, θα το δούμε από άποψη ιστορική, ανθρώπινη και βάζοντας μια ερώτηση «τι έγιναν αυτοί οι άνθρωποι που έφυγαν» και διασκορπίστηκαν σε διάφορα μέρη, με πολλούς από αυτούς να πηγαίνουν στην Φλωρεντία», εξηγεί στο thebest.gr o πατήρ Παύλος Ιωάννης Σινιγάλιας, εφημέριος του Ενοριακού Καθολικού Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Πατρών.

Στο πρόγραμμα της εκδήλωσης περιλαμβάνονται ομιλίες τεσσάρων προσώπων που θα φωτίσουν την ιστορία από διαφορετικές οπτικές:

ο δικηγόρος, ιστοριοδίφης και συγγραφέας Χρήστος Μούλιας,

ο πολιτικός μηχανικός και συγγραφέας Βασίλης Χριστόπουλος,

ο Σπύρος Στέλλα, γιος Ιταλών από την Πάτρα,

και ο πατήρ Παύλος Ιωάννης Σινιγάλιας.

Την παρουσίαση της βραδιάς αναλαμβάνει η θεατρολόγος- σκηνοθέτης και συγγραφέας Ευανθία Στιβανάκη.

Λόγω του περιορισμένου χώρου, στην Αγορά Αργύρη, η είσοδος στην εκδήλωση θα γίνεται αποκλειστικά με προσκλήσεις, γεγονός που υπογραμμίζει τον ιδιαίτερο, σχεδόν οικογενειακό χαρακτήρα της συνάντησης, όπου η μνήμη γίνεται γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.