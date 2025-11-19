Μιχάλης Γιάνναρης: Ποιος είναι ο ομογενής που βρίσκεται στο πλευρό του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης Ζόχραν Μαμντάνι

Ο Μιχάλης Γιάνναρης γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1970 στην Αστόρια, την καρδιά της ελληνικής παροικίας στη Νέα Υόρκη.

Ο Μιχάλης ή Mike, Γιάνναρης είναι ο άνθρωπος που κουβαλάει μέσα του τη διαδρομή της ελληνικής μετανάστευσης, της ακαδημαϊκής καταξίωσης και της πολιτικής ευθύνης. Είναι ο ομογενής που βγήκε ανοιχτά να στηρίξει τον νέο δήμαρχο της Νέας Υόρκης, Zohran Mamdani. Για τον ίδιο, αυτή η στήριξη δεν είναι μια απλή κομματική στάση είναι συνέχεια ενός οράματος για μια πόλη δικαιότερη, ανθρώπινη και ανοιχτή στους ανθρώπους της εργατικής τάξης και των μεταναστών που την έχτισαν.

Γιος του Νικόλα και της Μαγδαληνής Γιάνναρη, δύο Ελλήνων μεταναστών, μεγάλωσε μέσα στη συνοικία που έζησε την πλήρη μετάλλαξη της ομογένειας. Από τους πρώτους εργάτες και μαγαζάτορες της δεκαετίας του '60 στους σύγχρονους Ελληνοαμερικανούς επαγγελματίες που διεκδικούν πολιτική φωνή. Η οικογένειά του κατάγεται από τα Καλάβρυτα, τόπο μαρτυρικό που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος στην Κατοχή. Ο πατέρας του γεννήθηκε σε χωριό που καταστράφηκε από τους ναζί, μια οικογενειακή μνήμη που, όπως έχει ο ίδιος πει, «έχτισε μέσα μου το αίσθημα της δικαιοσύνης και της ανάγκης να προστατεύεις τους αδύναμους».

Μεγάλωσε μέσα σε ένα σπίτι όπου οι αξίες της παιδείας και της κοινωνικής ευθύνης ήταν θεμέλια. Ο πατέρας του δίδαξε Οικονομικά στο Fordham University επί σχεδόν μισό αιώνα, ενώ ο ίδιος ο Μιχάλης ακολούθησε την ίδια ακαδημαϊκή πορεία. Απέκτησε πτυχίο στα Οικονομικά και Πολιτικές Επιστήμες από το Fordham και στη συνέχεια νομικές σπουδές στο Harvard Law School. Από εκεί ξεκίνησε μια σταθερά ανοδική πολιτική διαδρομή που τον έφερε στο προσκήνιο της πολιτείας της Νέας Υόρκης. Το 2001 εκλέγεται για πρώτη φορά βουλευτής στη Βουλή της Πολιτείας (New York State Assembly) εκπροσωπώντας την 36η περιφέρεια Queens. Το 2011 εισέρχεται στη Γερουσία της Πολιτείας και σήμερα είναι αναπληρωτής επικεφαλής της Πολιτειακής Γερουσίας. Ως πολιτικός έχει δώσει μάχες για κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα. Από τη μεταρρύθμιση των συγκοινωνιών μέχρι την αυτόματη εγγραφή ψηφοφόρων και την προώθηση πολιτικών ισότητας. Ήταν επίσης από τους πρώτους που εναντιώθηκαν στο σχέδιο της Amazon HQ2, όταν η εταιρεία επιχείρησε να εγκαταστήσει τεράστιο κέντρο στο Queens, φοβούμενος ότι θα εκτίνασσε τα ενοίκια και θα εκτόπιζε τους κατοίκους της εργατικής τάξης.

Η σχέση του με την ελληνική ομογένεια παραμένει ουσιαστική. Συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των ελληνοαμερικανικών οργανισμών, στηρίζει πρωτοβουλίες της Greek American Homeowners Association, και παρευρίσκεται τακτικά στις εκδηλώσεις της Αστόριας όπου εξακολουθεί να ζει. Η στήριξή του στον Zohran Mamdani ήρθε φυσικά. Ο Mamdani, γιος μεταναστών και εκπρόσωπος της νέας πολυπολιτισμικής γενιάς της Νέας Υόρκης, είχε συνεργαστεί μαζί του σε πρωτοβουλίες όπως το Fix the MTA Act, ένα πακέτο που στόχευε στην πλήρη αναδιοργάνωση των αστικών συγκοινωνιών της πόλης. Όταν ο Mamdani ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για τη δημαρχία, ο Γιάνναρης ήταν από τους πρώτους που στάθηκαν δημόσια στο πλευρό του. «Οι φίλοι και οι γείτονές μου στη Δυτική πλευρά του Queens πιέζονται από το κόστος ζωής. Ο Zohran Mamdani είναι ο μόνος που πραγματικά τους ακούει», ανέφερε σε μια δήλωση που αντήχησε ως ξεκάθαρο μήνυμα στήριξης και προοδευτικής συσπείρωσης.