Πανεπιστήμιο Πατρών: Επίτιμος Διδάκτωρ ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει ότι την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί η Τελετή Αναγόρευσης του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Αμερικής κ.κ. Ελπιδοφόρου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η τελετή θα λάβει χώρα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών (Αμφιθέατρο Ι1).

Με την απονομή του τίτλου του Επιτίμου Διδάκτορα, το Πανεπιστήμιο Πατρών, όπως αναφέρει, τιμά την πολυεπίπεδη και μακροχρόνια προσφορά του Σεβασμιώτατου Αρχιεπισκόπου Αμερικής στον πνευματικό, κοινωνικό και φιλανθρωπικό τομέα, καθώς και τη συμβολή του στην προώθηση των αξιών της θρησκείας, της ειρήνης, της παιδείας και του διαλόγου μεταξύ των λαών και των πολιτισμών.

Η τελετή θα ξεκινήσει με την προσφώνηση του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητή Χρήστου Ι. Μπούρα, ενώ θα ακολουθήσουν χαιρετισμοί από:

τον Κοσμήτορα της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Καθηγητή Κωνσταντίνο Κουνετά,

την Πρόεδρο του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Καθηγήτρια Ήρα Αντωνοπούλου.

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Νίκη Γεωργιάδου θα παρουσιάσει το έργο του τιμωμένου. Στη συνέχεια θα γίνει η περιένδυση με το επιτηβέννιο και η απονομή τιμητικής πλακέτας.

Ο Σεβασμιώτατος θα πραγματοποιήσει ομιλία με τίτλο: «Ο ρόλος της θρησκείας στη σύγχρονη κοινωνία».

Η τελετή θα ολοκληρωθεί με σύντομο μουσικό πρόγραμμα από το Βυζαντινό Χορό της Πολυφωνικής Χορωδίας Πάτρας.

Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό δίνοντας τη δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο/η να συμμετάσχει σε μία σημαντική εκδήλωση για το Πανεπιστήμιο Πατρών και την πόλη μας.

Πέρας προσέλευσης: έως 11:45 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.upatras.gr/teleti-anagorefsis-tou-sevasmiotatou-archiepiskopou-amerikis-k-k-elpidoforou-se-epitimo-didaktora-5-12-2025-kai-ora-12-00-m/