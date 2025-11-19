ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν νέο «μυστικό» σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία

Εξελίξεις στο διπλωματικό θρίλερ της λήξης του πολέμου στην Ουκρανία, φαίνεται να υπάρχουν, με την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, να εργάζεται μυστικά, σε συνεργασία με τη Ρωσία , για τη σύνταξη ενός νέου σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Την ώρα που όπως φαίνεται ΗΠΑ και Ρωσία προσπαθούν να βρουν ένα σχέδιο που να βάζει τέρμα στον πόλεμο στην Ουκρανία, με το Κιεβο, να είναι λίγο εκτός των συζητήσεων μέχρι στιγμής θα έλεγε κανείς, αμερικανοί υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί, φτάνουν στην ουκρανική προτεύουσα, πράγμα σπάνιο εν μέσω πολέμου από τη στιγμή που ανέλαβε ο Ντόναλντ Τραμπ την προεδρία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς και Ρώσους αξιωματούχους που μίλησαν στο Axios, παρά το πάγωμα μεταξύ των διαδικασιών, ΗΠΑ και Ρωσία, φαίνεται ότι έχουν μπει και πάλι σε ρυθμούς επίτευξης μίας ειρηνευτικής συμφωνίας, κάτι που θέλει πολύ να πετύχει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Το αμερικανικό σχέδιο με 28 σημεία έχει μεγάλη σημασία και εμπνέεται από την επιτυχημένη προσπάθεια του προέδρου Τραμπ για συμφωνία στη Γάζα. Ανώτερος Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε στο Axios ότι είναι αισιόδοξος για το σχέδιο το οποίο ακόμη δεν γνωρίζουμε πώς θα αντιμετωπιστεί από την Ουκρανία και τους Ευρωπαίους συμμάχους της.

Το σχέδιο σύμφωνα με το Axios, περιλαμβάνει 28 σημεία και χωρίζεται σε 4 βασικές ενότητες: Την ειρήνη στην Ουκρανία, τις εγγυήσεις ασφαλείας, τις μελλοντικές σχέσεις των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Ουκρανία αλλά και την ασφάλεια στην Ευρώπη.

Λεπτομέρειες όπως ο έλεγχος εδαφών στην ανατολική Ουκρανία δεν έχουν γίνει ακόμη σαφείς, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν σταδιακά, αλλά εξακολουθούν να κατέχουν πολύ λιγότερο έδαφος από αυτό που διεκδικεί το Κρεμλίνο.

Πίσω από τις εξελίξεις

Ο απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ηγείται της σύνταξης του σχεδίου και το έχει συζητήσει εκτενώς με τον Ρώσο απεσταλμένο Κιρίλ Ντμιτρίεφ, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Ο Ντμιτρίεφ, επικεφαλής του ρωσικού κρατικού επενδυτικού ταμείου και βασικός παράγοντας στη διπλωματία για την Ουκρανία, είπε στο Axios ότι πέρασε τρεις ημέρες σε συναντήσεις με τον Γουίτκοφ και άλλα μέλη της ομάδας Τραμπ κατά την επίσκεψή του στο Μαϊάμι στις 24-26 Οκτωβρίου.

Ο Ντμιτρίεφ εξέφρασε αισιοδοξία για την πιθανή επιτυχία της συμφωνίας, επειδή, όπως είπε, «νιώθουμε ότι η ρωσική θέση ακούγεται πραγματικά».

Η εκδοχή των ΗΠΑ

Ο Γουίτκοφ επρόκειτο να συναντήσει τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι την Τετάρτη στην Τουρκία, αλλά ανέβαλε το ταξίδι του, σύμφωνα με όσα δήλωσαν Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι.

Ο Γουίτκοφ συζήτησε το σχέδιο με τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Βολιντίμιρ Ζελένσκι, Ρουστέμ Ουμέροφ, σε συνάντηση νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα στο Μαϊάμι, επιβεβαίωσε Ουκρανός αξιωματούχος, που τόνισε ότι «ξέρουμε ότι οι Αμερικανοί δουλεύουν πάνω σε κάτι».

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε: «Ο πρόεδρος έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι ώρα να σταματήσει ο θάνατος και να υπάρξει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι υπάρχει πιθανότητα να τελειώσει αυτός ο παράλογος πόλεμος αν υπάρξει ευελιξία».

Τι συμβαίνει στο «σήμερα»

Ο Ντμιτρίεφ είπε ότι η βασική ιδέα είναι να αξιοποιηθούν οι αρχές στις οποίες συμφώνησαν ο Ντόναλντ Τραμπ και ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο, ώστε να δημιουργηθεί μια πρόταση για ουσιαστική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, αποκατάσταση των σχέσεων ΗΠΑ–Ρωσίας αλλά και καθησυχασμός των ρωσικών ανησυχιών για την ασφάλεια.

«Πρόκειται για ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, ουσιαστικά για το πώς μπορούμε να φέρουμε επιτέλους μόνιμη ασφάλεια στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ουκρανία», είπε.

Στόχος είναι να υπάρξει έγγραφο πριν από την επόμενη συνάντηση Τραμπ- Πούτιν ενόσω τα σχέδια για σύνοδο στη Βουδαπέστη παραμένουν προσωρινά στον «πάγο».

Ο Ντμιτρίεφ είπε ότι η προσπάθεια αυτή δεν έχει καμία σχέση με την πρωτοβουλία του Ηνωμένου Βασιλείου για ένα σχέδιο ειρήνης τύπου Γάζας για την Ουκρανία, το οποίο θεωρεί καταδικασμένο επειδή αγνοεί τις ρωσικές θέσεις.

Ο αξιωματούχος είπε ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε διαδικασία εξήγησης των «οφελών» της νέας προσέγγισης στους Ουκρανούς και τους Ευρωπαίους και πρόσθεσε ότι αυτό συμβαίνει ενώ «η Ρωσία σημειώνει επιπλέον επιτυχίες στο πεδίο της μάχης», ενισχύοντας τη διαπραγματευτική της ισχύ.

Προσπάθεια να κερδίσουν τους Ευρωπαίους ηγέτες

Ο Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι ο Λευκός Οίκος έχει αρχίσει να ενημερώνει Ευρωπαίους αξιωματούχους, εκτός από τους Ουκρανούς.

Είπε ακόμη ότι υπάρχει πραγματική πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία και ότι το σχέδιο θα προσαρμοστεί με βάση τις απόψεις των εμπλεκομένων.

«Πιστεύουμε ότι η χρονική στιγμή είναι κατάλληλη. Αλλά και οι δύο πλευρές πρέπει να είναι πρακτικές και ρεαλιστικές», υπογράμμισε.

Στην Ουκρανία δύο κορυφαίοι αξιωματικοί των ΗΠΑ στην προσπάθεια για ειρήνη

Δύο κορυφαίοι αξιωματούχοι των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων πραγματοποίησαν μια σπάνια επίσκεψη της κυβέρνησης του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εν καιρώ πολέμου στο Κίεβο, όπου έφτασαν στο πλαίσιο μιας αιφνίδιας επίσκεψης για συνομιλίες με ουκρανούς ηγέτες σε μια απόπειρα να αναζωογονηθούν οι ειρηνευτικές συνομιλίες με τη Ρωσία, ανέφερε το Politico.

Πρόκειται για τον υπουργό Στρατού Νταν Ντρίσκολ και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στρατηγό Ράντι Τζορτζ, οι οποίοι πρόκειται να συναντηθούν με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με ανώτερους διοικητές και με βουλευτές.

Ο Ντρίσκολ αναμένεται επίσης να συναντηθεί σε κατοπινή ημερομηνία με ρώσους αξιωματούχους, αναφέρει σε χωριστό δημοσίευμά της η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγές. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σχόλιο από το Λευκό Οίκο ή το Πεντάγωνο.

Η Wall Street Journal αναφέρει πως ο Λευκός Οίκος απευθύνθηκε στον Ντρίσκολ και σε ανώτερους στρατιωτικούς διοικητές, εν μέρει ελπίζοντας ότι η Μόσχα μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα σε στρατιωτικούς μεσολαβητές, καθώς και λόγω της απογοήτευσης από προηγούμενες, σε μεγάλο βαθμό άκαρπες προσπάθειες.

Αφότου ο Τραμπ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο, οι επισκέψεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της κυβέρνησής του στο Κίεβο είναι σπάνιες, με τις περισσότερες επαφές να γίνονται σε τρίτες χώρες ή μέσω τηλεδιάσκεψης. Η επίσκεψη των Ντρίσκολ και Τζορτζ είναι ως εκ τούτου πολύ ασυνήθιστη.

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται ενώ ρωσικές δυνάμεις προχωρούν σταδιακά σε τμήματα της γραμμής του μετώπου και αυξάνουν τις επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα σε ουκρανικές πόλεις και ενεργειακές υποδομές, ενώ οι δυτικοί σύμμαχοι του Κιέβου αναζητούν νέους τρόπους για να συνεχίσουν τις προμήθειες όπλων και πυρομαχικών.

Ρωσικές επιθέσεις με drones στην Ουκρανία, κοντά στα σύνορα με την Πολωνία

Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς το πρωί της Τετάρτης 19.11.2025, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου αφού η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικές επιδρομές με στόχο τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας.

Την Τρίτη 18.11.2025, ο Ζελένσκι είπε ότι σχεδιάζει να μεταβεί στην Τουρκία σήμερα Τετάρτη, σε μια προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ο οποίος πλησιάζει στο τέλος του τέταρτου έτους του.

Οι συνομιλίες που θα έχουν στο Κίεβο οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναμένεται να καλύψουν τις ανάγκες της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης και την ευρύτερη στρατηγική, περιλαμβανομένων των προσπαθειών για την αναζωογόνηση της ειρηνευτικής διαδικασίας με τη Μόσχα, σύμφωνα με το Politico.