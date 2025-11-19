Ντόναλντ Τραμπ: Πρωτοφανείς επιθέσεις σε γυναίκες δημοσιογράφους – «Σιωπή γουρούνα»

Ξέφυγε ο Ντόναλντ Τραμπ και επιτέθηκε με πρωτοφανείς χαρακτηρισμούς κατά δύο γυναικών δημοσιογράφων επειδή δεν του άρεσαν οι ερωτήσεις που του υπέβαλαν.

«Σιώπη γουρούνα!» είπε στη μια, «είσαστε φρικτή δημοσιογράφος» στην άλλη: ο Ντόναλντ Τραμπ καταφέρθηκε με σκαιότητα εναντίον δυο γνωστών δημοσιογράφων μέσα σε μερικές ημέρες, απειλώντας μάλιστα χθες Τρίτη να απαγορεύσει την εμπομπή του ABC News, εξαιτίας ερωτήσεων που όχι απλώς τον ενόχλησαν, τον εξόργισαν.

Στο προεδρικό αεροσκάφος την περασμένη Παρασκευή, ο Ντόναλντ Τραμπ άκουσε να του υποβάλλεται ερώτηση για την υπόθεση Έπστιν, στην οποία έχουν μπλέξει ο ίδιος κι η κυβέρνησή του τους τελευταίους μήνες.

Αντέτεινε, έντονα, πως δεν γνώριζε τίποτα για τα κακουργήματα σεξουαλικής φύσης του χρηματομεσίτη, παρότι οι δυο τους είχαν στενή φιλική σχέση για χρόνια. Όταν η Κάθριν Λούσι, του πρακτορείου ειδήσεων Bloomberg, επέμεινε θέτοντάς του το ζήτημα της άρνησής του να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος της υπόθεσης, ο αμερικανός πρόεδρος τη διέκοψε, έγειρε προς αυτήν, ύψωσε τον δείκτη, την έδειξε και είπε: «Σιωπή γουρούνα». Αναφορές μάλιστα κάνουν λόγο ότι συνέχισε λέγοντας… «Σκάσε, χοντρή μπάσταρδη» χωρίς ωστόσο να έχουν επιβεβαιωθεί.

Χθες (18.11.2025), στο στόχαστρό του μπήκε η Μαίρη Μπρους του ABC News.

«Είστε φρικτή δημοσιογράφος», εξεμάνη ο Ντόναλντ Τραμπ το δίκτυο για το οποίο εργάζεται είναι συνώνυμο με τις «ψευδείς ειδήσεις», συμπλήρωσε.

Η ρεπόρτερ τον είχε μόλις ρωτήσει για τις δοσοληψίες της οικογένειάς του με τη Σαουδική Αραβία και την υπόθεση Έπστιν, ενώ είχε νωρίτερα υποδεχτεί στο Οβάλ Γραφείο τον σαουδάραβα πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

«Είναι πρέπον, κ. πρόεδρε, το ότι η οικογένειά σας κάνει δουλειές με τη Σαουδική Αραβία ενώ εσείς είσαστε πρόεδρος; Δεν εγείρεται σύγκρουση συμφερόντων;», ήταν η ερώτησή της.

Η σαουδαραβική εταιρεία Dar Global ανακοίνωσε προχθές Δευτέρα νέα συνεργασία με τον όμιλο Trump Organization στις Μαλδίβες. Από το 2016, επικεφαλής του οικογενειακού ομίλου είναι ο Ντόναλντ ο νεότερος και ο Έρικ Τραμπ, δυο από τους γιους του ρεπουμπλικάνου προέδρου, που έχει μεταφέρει τις μετοχές του σε τραστ.

«Θεωρώ ότι είστε φρικτή δημοσιογράφος»

«Και, υψηλότατε, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν συμπεράνει ότι εσείς ενορχηστρώσατε τον βάρβαρο φόνο δημοσιογράφου, ενώ οι οικογένειες των θυμάτων (των επιθέσεων) της 11ης Σεπτεμβρίου (2001) είναι έξαλλες που βρίσκεστε εδώ, στο Οβάλ Γραφείο. Γιατί θα έπρεπε οι Αμερικανοί να σας εμπιστευτούν;» συνέχισε η Μαίρη Μπρους.

Οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο πρίγκιπας, γνωστός ως MbS στις ΗΠΑ από τα αρχικά του ονοματεπωνύμου του, ευθυνόταν άμεσα για τη φρικιαστική δολοφονία το 2018 του αρθρογράφου της Washington Post Τζαμάλ Κασόγκι. Όσο για τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, ενορχηστρωτής τους ήταν Σαουδάραβας: ο Οσάμα μπιν Λάντεν.

Ο αμερικανός πρόεδρος απέρριψε οποιαδήποτε σύγκρουση συμφερόντων. «Δεν έχω καμιά σχέση με τις δουλειές της οικογένειάς μου. Έχω παραιτηθεί» από τη διεύθυνση του ομίλου, διαβεβαίωσε, ενώ έσπευσε αμέσως μετά να υπερασπιστεί τον προσκεκλημένο του για την υπόθεση της δολοφονίας Κασόγκι: διαβεβαίωσε πως ο πρίγκιπας διάδοχος «δεν ήταν ενήμερος για τίποτα».

«Δεν χρειαζόταν να φέρετε τον προσκεκλημένο μας σε δύσκολη θέση κάνοντάς του τέτοια ερώτηση», πρόσθεσε.

Η δημοσιογράφος του ABC News δεν φάνηκε να πτοείται από την κατσάδα. Επανήλθε μερικά λεπτά αργότερα, αυτή τη φορά για την υπόθεση Έπστιν.

«Ξέρετε, δεν είναι η ερώτηση που με ενοχλεί. Είναι η συμπεριφορά σας. Θεωρώ ότι είστε φρικτή δημοσιογράφος», της είπε μαινόμενος ο πρόεδρος Τραμπ.

«Θα σας πω κάτι. Νομίζω πως θα έπρεπε να αφαιρεθεί η άδεια (εκπομπής) του ABC News, διότι οι ειδήσεις σας είναι τόσο ψευδείς και λαθεμένες», συνέχισε.

Κάλεσε τον επικεφαλής του εποπτικού φορέα (FCC), που ήδη απείλησε το συγκεκριμένο τηλεοπτικό δίκτυο, να «το δει αυτό».

Προτού πει στη ρεπόρτερ: «Όχι άλλες ερωτήσεις από εσάς».