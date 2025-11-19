Πώς είναι σήμερα τα πρώτα επτάδυμα που επιβίωσαν στη γέννα πριν από 28 χρόνια

Έγραψαν ιστορία όταν γεννήθηκαν

Πριν από 28 χρόνια ένα ζευγάρι στις ΗΠΑ έγινε πολύτεκνο, όταν η σύζυγος γέννησε τα πρώτα επτάδυμα στον κόσμο. Πώς είναι όμως σήμερα και τι κάνουν; Η Μπόμπι και ο Κένι ΜακΚόγκι έφεραν στον κόσμο τους Νάθαν, Κέλσι, Μπράντον, Τζόελ, Νάταλι, Αλέξις και Κένι τζούνιορ στις 19 Νοεμβρίου 1997 στο Des Moines της Αϊόβα και τα επτά μωρά τους έγιναν τα πρώτα που επιβίωσαν στη γέννα. Τα επτάδυμα γεννήθηκαν μέσα σε 6 λεπτά, εννέα εβδομάδες πρόωρα και ζύγιζαν από 900 γραμμάρια έως 1,8 κιλά.

Η μητέρα των μωρών, Μπόμπι, είχε γεννηθεί με μια δυσλειτουργική υπόφυση, η οποία είχε ως αποτέλεσμα την δυσκολία παραγωγής ορμονών που διεγείρουν την ωορρηξία. Μάλιστα, το ζευγάρι είχε καταφέρει να αποκτήσει μία κόρη ονόματι Μικαϊλά, αλλά δυσκολεύονταν να κάνουν δεύτερο παιδί. Ωστόσο, μια ένεση ενός φαρμάκου γονιμότητας αποδείχθηκε κάτι παραπάνω από επιτυχημένη και οδήγησε στη θαυματουργή εγκυμοσύνη με επτά έμβρυα.

Παρά τις εκκλήσεις των γιατρών, το ζευγάρι αρνήθηκε την επιλεκτική μείωση εμβρύων και δήλωσε ότι η εγκυμοσύνη ήταν στα «χέρια του Θεού».

«Κάθε παιδί είναι ένα δώρο από τον Θεό, είτε έρχεται ένα κάθε φορά, είτε επτά κάθε φορά. Δεν χρειάστηκε πολύ – μόνο λίγες εβδομάδες – για να συνηθίσουμε την ιδέα ότι θα έχουμε μια πολύ μεγάλη οικογένεια» είχε πει τότε η Μπόμπι στο NBC News.

Η ιστορία τους συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή στην Αμερική

Η εγκυμοσύνη αυτή συγκέντρωσε μεγάλη προσοχή σε όλη την Αμερική. Κάποιοι χλεύασαν το ζευγάρι επειδή θα έφερνε στον κόσμο τόσα πολλά παιδιά ταυτόχρονα κατηγορώντας τους μάλιστα πως τα εκμεταλλεύονταν. «Αυτή είναι η οικογένειά μου» απάντησε ο Κένι. «Έτσι θέλω να είναι και θα είμαστε απλώς εμείς – δεν μας νοιάζει η επίδειξη. Ο Θεός θα μπορούσε να μας είχε δώσει ένα παιδί, αλλά αποφάσισε να μας δώσει επτά».

Η στήριξη που έλαβαν

Πολλοί όμως άλλοι γοητεύτηκαν με την μεγάλη αυτή οικογένεια, και θέλησαν να την στηρίξουν. Η κοινότητα – και η χώρα ολόκληρη – συσπειρώθηκε γύρω τους για να διασφαλίσουν ότι θα καλύπτονταν όλες οι ανάγκες τους. Έλαβαν μάλιστα, γενναιόδωρες δωρεές, όπως ένα σπίτι 500 τετραγωνικών μέτρων, ένα βαν, προμήθειες ενός έτους σε μακαρόνια και προμήθειες δύο ετών σε πάνες. Έλαβαν επίσης δώρα όπως ταξίδια στη Disneyland και στη Μαγιόρκα της Ισπανίας και εμφανίστηκαν σε διαφημίσεις και περιοδικά. Όσο για την εκπαίδευση των επτάδυμων, καθένα από αυτά έλαβε προσφορά δωρεάν φοίτησης στο Πανεπιστήμιο Hannibal-LaGrange στο Μιζούρι.

Ο τότε πρόεδρος Μπιλ Κλίντον τηλεφώνησε για να συγχαρεί το ζευγάρι ενώ το 2002 ο τότε πρόεδρος Τζορτζ Μπους γνώρισε από κοντά τα επτάδυμα. Μιλώντας το 2016 ο πατέρας, Κένι, στο Today είπε ότι πάντα ήθελε τα παιδιά του να δουλέψουν σκληρά, ανεξάρτητα από τη φήμη τους. «Ο φόβος μου ήταν πάντα ότι θα νομίσουν πως με τις απλές δουλειές μας μπορούν να έχουν όλα αυτά τα όμορφα πράγματα»είπε τότε. «Τους έχω πει όμως την αλήθεια. Με τίποτα δεν θα μπορούσα να αντέξω οικονομικά αυτό το σπίτι με τον μισθό μου. Αν θέλεις κάτι, πρέπει να δουλέψεις γι’ αυτό» πρόσθεσε. Πώς είναι σήμερα τα επτάδυμα

Τώρα, σχεδόν 28 χρόνια μετά, τα επτάδυμα είναι διασκορπισμένα σε όλη τη χώρα και ζουν τη δική τους ζωή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με το Des Moines Register. «Όλοι μας κάνουμε αυτό που λέγαμε ότι θα κάνουμε» είπε ο Κένι τζούνιορ. Ως ο μεγαλύτερος, ζει στο Ντάλας της Αϊόβα με τη σύζυγό του, Σίνθια. Εργάζεται ως επιπλοποιός και ξυλουργός και έχει αποκτήσει ένα παιδί.

Η Αλέξις εργάζεται σε παιδικό σταθμό, πραγματοποιώντας το όνειρό της να γίνει δασκάλα, παρά το γεγονός ότι γεννήθηκε με εγκεφαλική παράλυση. Αποφοίτησε από το κολέγιο με πτυχίο στις ανθρωπιστικές σπουδές και ζει με τους γονείς της στην Αϊόβα.

Η Νάταλι, που γεννήθηκε τρίτη, είναι παντρεμένη και πέρυσι απέκτησε έναν γιο με τον σύζυγό της Σον. Ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό της στην αθλητιατρική στο Culver-Stockton College και τώρα εργάζεται στο Hannibal-LaGrange University, το alma mater της, ως επικεφαλής αθλίατρος.

«Όλοι μας είμαστε σκληρά εργαζόμενοι. Οι γονείς μας μας το έμαθαν αυτό μεγαλώνοντας» είπε στο μέσο. «Παρόλο που η αθλητιατρική είναι τόσο δύσκολη για μένα σωματικά και ψυχικά, το ευχόμουν αυτό, και πιστεύω ότι ο Θεός μού έδωσε αυτή την ευκαιρία». Το τέταρτο παιδί, η Κέλσι, είναι παντρεμένη και έχουν έναν γιο, τον οποίο υιοθέτησαν. Αποφοίτησε από το Hannibal-LaGrange University με πτυχίο στις Δημόσιες Σχέσεις και την Επικοινωνία και εργάζεται ως ρεσεψιονίστ σε ιατρείο στο Μιζούρι.

Ο Νάθαν, ο οποίος ζει επίσης με εγκεφαλική παράλυση, αποφοίτησε από το Hannibal-LaGrange University το 2021. Εργάζεται στο τεχνικό τμήμα υποστήριξης και ζει ανεξάρτητα στο Des Moines.

Ο Μπράντον υπηρετεί ως λοχίας στον αμερικανικό στρατό, κάτι που ονειρευόταν από παιδί. Είναι παντρεμένος με την αγαπημένη του από το λύκειο και ζουν στην Κολούμπια της Νότιας Καρολίνας με την κόρη και τον γιο τους.