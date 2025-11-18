Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Καιρός- Μαρουσάκης: Έρχεται βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη - Πότε θα δούμε χιόνια

Καιρός- Μαρουσάκης: Έρχεται βαρυχειμωνιά...

Χιόνια και χαμηλές θερμοκρασίες στο τέλος του μήνα

Ο χειμώνας πλησιάζει σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του σχετικά με τον καιρό των επόμενων ημερών, σημείωσε πως έρχεται κακοκαιρία με ανάλογες θερμοκρασίες: «Βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις, στον αντίποδα προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το Φθινόπωρο κυριαρχεί».

Ωστόσο, αναμένουμε «και εμείς τις χειμωνιάτικες εξάρσεις μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνιση τους αρχικά στα βουνά και σταδιακά ίσως και χαμηλότερα».

Ειδήσεις Τώρα

Ρωμαϊκό Ωδείο: Συνάντηση για τους όρους παραχώρησης και λειτουργίας ζητά ο Δήμος από το Υπουργείο Πολιτισμού

Χανιά: Διασωληνωμένος στη ΜΕΘ νοσηλεύεται εργαζόμενος, που έπεσε από μπαλκόνι οικοδομής

Η Ελλάδα στις πιο επικίνδυνες χώρες της Ευρώπης για οδήγηση το 2025

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καιρός Κλέαρχος Μαρουσάκης Χιόνια

Ειδήσεις