Καιρός- Μαρουσάκης: Έρχεται βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη - Πότε θα δούμε χιόνια

Ο χειμώνας πλησιάζει σύμφωνα με την εκτίμηση του μετεωρολόγου Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Ο γνωστός μετεωρολόγος σε ανάρτησή του σχετικά με τον καιρό των επόμενων ημερών, σημείωσε πως έρχεται κακοκαιρία με ανάλογες θερμοκρασίες: «Βαρυχειμωνιά τις επόμενες ημέρες σε μεγάλο τμήμα της Γηραιάς Ηπείρου όπου θα δούμε τα χιόνια να επισκέπτονται ακόμη και μεγάλες πόλεις, στον αντίποδα προς την ανατολική λεκάνη της Μεσογείου το Φθινόπωρο κυριαρχεί».

Ωστόσο, αναμένουμε «και εμείς τις χειμωνιάτικες εξάρσεις μέσα στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα με τα χιόνια να κάνουν την εμφάνιση τους αρχικά στα βουνά και σταδιακά ίσως και χαμηλότερα».