Ρωμαϊκό Ωδείο: Συνάντηση για τους όρους παραχώρησης και λειτουργίας ζητά ο Δήμος από το Υπουργείο Πολιτισμού

Τι είπε ο Aντιδήμαρχος Πολιτισμού στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου
Συνάντηση με το Υπουργείο Πολιτισμού για την παραχώρηση και του όρους παραχώρησης και τον τρόπο λειτουργίας του Ρωμαϊκού Ωδείου, έχει ζητήσει ο Δήμος Πατρέων από το Υπουργείο Πολιτισμού.
Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, στο περιθώριο συνέντευξης Τύπου, σήμερα ερωτηθείς σχετικά επισήμανε πως το Ρωμαϊκό Ωδείο το περίμενε όλη η πόλη. "Έχουμε στείλει επιστολή για να γίνει συνάντηση ώστε να διευκρινιστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις , να ξέρουμε πώς θα λειυτουργήσουμε το Ρωμαϊκό Ωδείο". Τόνισε ότι ήδη γίνεται ο προγραμματισμός και υπάρχουν συζητήσεις για θεατρικά και συναυλίες και προτάσεις που λόγω και του ότι το Ρωμαϊκό Ωδείο, είναι πάλι διαθέσιμο, υπάρχει μια έντονη κινητικότητα καλλιτεχνική.
"Πολύ άμεσα θα ζητήσουμε ξανά να γίνει συζήτηση,για να δούμε και το πλαίσιο λειτουργίας", ανέφερε χαρακτηριστικά.
