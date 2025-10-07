Χειμώνας νωρίς! Η μαγεία των πρώτων χιονιών στα Καλάβρυτα- ΒΙΝΤΕΟ

Η κακοκαιρία έφερε τα πρώτα χιόνια στο Χιονοδρομικό των Καλαβρύτων.

Το τοπίο στον Χελμό ντύθηκε στα λευκά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέβασε ένα βίντεο με την χιονόπτωση στην ορεινή Αχαΐα.



"Πρώτο λευκό χαμόγελο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων! Αξιόλογο στρώσιμο χιονιού μέχρι τα 1700 μέτρα πριν απο λίγη ώρα! Καλή σαιζόν σε όλα τα χιονοδρομικά μας!" ανέφερε χαρακτηριστικά.