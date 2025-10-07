Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Χειμώνας νωρίς! Η μαγεία των πρώτων χιονιών στα Καλάβρυτα- ΒΙΝΤΕΟ

Χειμώνας νωρίς! Η μαγεία των πρώτων χιον...

Λευκό τοπίο ο Χελμός

Η κακοκαιρία έφερε τα πρώτα χιόνια στο Χιονοδρομικό των Καλαβρύτων.

Το τοπίο στον Χελμό ντύθηκε στα λευκά.

Ο Σάκης Αρναούτογλου ανέβασε ένα βίντεο με την χιονόπτωση στην ορεινή Αχαΐα.

"Πρώτο λευκό χαμόγελο στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων! Αξιόλογο στρώσιμο χιονιού μέχρι τα 1700 μέτρα πριν απο λίγη ώρα! Καλή σαιζόν σε όλα τα χιονοδρομικά μας!" ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το ράλι της χρυσής λίρας οδηγεί κόσμο στην τράπεζα για ρευστοποίηση

Πάτρα: Δομή για ηλικιωμένους- Θα εξυπηρετεί 40 άτομα ημερησίως- Πού θα βρίσκεται

Πάτρα: Βγήκαν... παπάκια στη "λιμνούλα" της Μαιζώνος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Χιόνια Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

Ειδήσεις