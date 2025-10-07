Back to Top
Πάτρα: Βγήκαν... παπάκια στη "λιμνούλα" της Μαιζώνος

Φωτογραφία-Emilia Sotiropoulou

Οι βροχές των τελευταίων ημερών είχαν ως αποτέλεσμα να σχηματιστούν αρκετές "λίμνες" σε διάφορα σημεία της Πάτρας.

Μια από αυτές εντοπίστηκε και στον πεζόδρομο της Μαιζώνος.

Αυτό όμως που την κάνει να ξεχωρίζει είναι η απρόσμενη –και άκρως χιουμοριστική– παρουσία… παπιών που εμφανίστηκαν πάνω της!

Χιούμος και φαντασία με φόντο τον..κακό μας τον καιρό

