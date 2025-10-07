Έλενα Ακρίτα: Θα αγοράσω τη γόβα Τσίπρα αν πάμε για shopping μαζί με τον Φάμελλο

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Έλενα Ακρίτα, μιλώντας στο OPEN, εξέφρασε την εκτίμησή της για τον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντάς τον ως έντιμο και ακέραιο πολιτικό, αλλά δήλωσε ότι δε συμφωνεί με αυτό που έγινε, αναφερόμενη στην παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη θέση του βουλευτή.

«Αν τον γυρίσεις ανάποδα δεν πέφτει ούτε ένα ευρώ από τον Τσίπρα. Δεν συμφωνώ με αυτό που έγινε τώρα. Θα ήθελα να τον έχω ακούσει στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ» δήλωσε χαρακτηριστικά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στο OPEN.

«Τη γόβα δεν θα την φορέσω αν δεν την βάλω στο πόδι μου». Ειδικότερα, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Αν περνάμε από μία βιτρίνα και βλέπουμε ένα ωραίο ζευγάρι παπούτσια, αν δεν το δοκιμάσουμε, δεν μπορούμε να το πάρουμε. Τη γόβα του Τσίπρα εάν είναι μαζί μου στο shopping και ο αρχηγός του κόμματος που λέγεται Σωκράτης Φάμελλος, ναι, θα την βάλω. Η αρχική στάση και του Φάμελλου και του Τσίπρα είναι ότι δεν είμαστε αντίθετοι».