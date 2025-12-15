16 Δεκέμβρη 2025: Ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού - Συγκεντρώσεις στην Πάτρα

Στις 16 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού, οι δήμοι καλούν σε δυναμική κινητοποίηση με σύνθημα «Κλείνουμε τους δήμους», απαιτώντας πλήρη χρηματοδότηση, απαλλαγή από τέλη και ΦΠΑ, ενίσχυση των δημοτικών υποδομών και προσλήψεις προσωπικού.

Στην Πάτρα, θα πραγματοποιηθούν δυο συγκεντρώσεις.

* 10 π.μ. συγκέντρωση μπροστά από το Δημαρχείο με τους εργαζόμενους του Δήμου

* 6 μ.μ. με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης - 7:30 μ.μ. με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, τα σωματεία και τους φορείς της πόλης στο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΜΠΛΟΚΟ στον ΚΟΜΒΟ ΕΓΛΥΚΑΔΑΣ – Προσυγκέντρωση για αναχώρηση με λεωφορεία στις 7μ.μ. από το Δημοτικό Χώρο Στάθμευσης Γ. Καλεντζώτης.

Σε σχετική του ανακοίνωση, ο Δήμος Πατρέων, αναφέρει: "Οι περιγραφές περισσεύουν, τα παζάρια για τα ψίχουλα δεν απαντούν στα μεγάλα διλήμματα και τις ανάγκες των λαϊκών οικογενειών. Σήμερα η τεχνολογία και η επιστήμη μας δίνουν τις δυνατότητες για να καλυφθούν όλες οι σύγχρονες ανάγκες.

Για την οικονομική ασφυξία των Δήμων δεν φταίει το «κακό το ριζικό μας». Ο λαός μας έχει πληρώσει το 95% των φόρων, την ίδια στιγμή που δισεκατομμύρια ευρώ χαρίζονται στο μεγάλο κεφάλαιο. Η κρατική χρηματοδότηση στους δήμους έχει μειωθεί κατά 60% σε σχέση με το 2009 και δεν καταβάλλονται ούτε οι θεσμοθετημένοι πόροι.

Ο κρατικός προϋπολογισμός του 2026 είναι εναρμονισμένος με την πολιτική της κυβέρνησης και της Ε.Ε., που δεν συμβαδίζει με τις ανάγκες του λαού μας.

Να αποδοθούν στους Δήμους το σύνολο των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων που έχουν θεσμοθετηθεί με τον ν.3852/2010 και να επιστραφούν οι παρακρατηθέντες πόροι και τέλη, να καταργηθεί το μνημονιακό πλαφόν στην χρηματοδότηση των ΟΤΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Να θεσμοθετηθεί μηδενικό τιμολόγιο από τους παρόχους ενέργειας για τους δήμους, τα νομικά πρόσωπα κοινωφελούς χαρακτήρα, τις σχολικές επιτροπές και τις Δημοτικές Εταιρείες Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Να απαλλαγούν οι δήμοι από το ΦΠΑ για τις συναλλαγές τους.

Να δοθεί έκτακτη γενναία χρηματοδότηση για την αποκατάσταση της δημοτικής οδοποιίας, για τη συντήρηση των σχολικών μονάδων, των δημοτικών γηπέδων, όλων των δημοτικών υποδομών.

Να διαμορφωθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα τεχνικών έργων με χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, για να συντηρηθούν υποδομές (δημοτικά και σχολικά κτίρια, οδικό δίκτυο κ.ά.), για να φτιαχτούν νέα σχολικά κτίρια και υποδομές προσχολικής και ειδικής αγωγής, υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές και επιστημονικές δυνατότητες.

Έκτακτη χρηματοδότηση των τοπικών δομών για την προστασία των αδέσποτων ζώων και δημιουργία δημόσιου δωρεάν δικτύου περίθαλψης, φροντίδας και εκπαίδευσης, με περιφερειακά και δημοτικά κτηνιατρεία και κλινικές.

Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σύμφωνα με τις ανάγκες των δήμων, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα και κατάργηση της διάταξης του ν. Βορίδη.

Να μην συγχωνευθούν οι ΔΕΥΑ και να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση για την αύξηση του ενεργειακού κόστους. Να καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής και να ενταχθούν οι Δ.Ε.Υ.Α. στους δικαιούχους μειωμένου ΕΤΜΕΑΡ. Κατάργηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδραιώνει την επιχειρηματική λειτουργία στο νερό. Φτηνό, ελεγμένο, ποιοτικό νερό για τον λαό.

16 Δεκέμβρη 2025

Ημέρα ψήφισης του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή

ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

Για να μη βάλουμε λουκέτο στις ανάγκες μας".