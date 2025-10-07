ΠΑΣΟΚ: "Η ελληνική κοινωνία αναζητά πολιτική αλλαγή"- Παρουσίαση του προγράμματός του στην Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ

Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα– ΚΙΝΑΛ.

"Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει" ανέφερε στην αρχή της συνέντευξης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος.