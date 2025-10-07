ΠΑΣΟΚ: "Η ελληνική κοινωνία αναζητά πολιτική αλλαγή"- Παρουσίαση του προγράμματός του στην Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του προγράμματος, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
Το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον πρόεδρο του κόμματος, Νίκο Ανδρουλάκη, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, παρουσίασε σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην Πάτρα, το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα– ΚΙΝΑΛ.
"Η κυβερνητική πολιτική έχει αποτύχει" ανέφερε στην αρχή της συνέντευξης ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος.
"Το ΠΑΣΟΚ διαχρονικά στηρίζει τον επαρχιακό Τύπο", ανέφερε στην αρχή της τοποθέτησής του ο βουλευτής Ηλείας Μιχάλης Κατρίνης. Και πρόσθεσε:
"Σήμερα βρισκόμαστε σε μια περιοχή που επλήγη πρόσφατα από μεγάλες φυσικές καταστροφές... Δυστυχώς πολλές υποσχέσιες, μια λογική επικοινωνιακής διαχείρισης, κανένα σχέδιο ανασυγκρότησης". Σε άλλο σημείο τόνισε ότι η ελληνικη κοινωνία αναζητά πολιτική αλλαγή...Το ΠΑΣΟΚ έρχεται με συγκεκριμένη δέσμη προτάσεων που αφορούν όλους τους τομείς της καθημερινότητας".
Στη συνέντευξη το παρών έδωσαν επίσης η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, το μέλος του Συντονιστικού Πολιτικού Κέντρου Κατερίνα Σολωμού και ο γραμματέας Τομέα Περιβάλλοντος Παναγιώτης Δημόπουλος και ο Νίκος Μοίραλης γραμματέας της Νομαρχιακής Αχαΐας.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr