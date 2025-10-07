Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αττικόν: ΕΔΕ για το αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη

Αττικόν: ΕΔΕ για το αλλεργικό επεισόδιο ...

Από τη χορήγηση λανθασμένης αγωγής

 Ένορκη Διοικητική Εξέταση διετάχθη από το νοσοκομείο Αττικόν για το αλλεργικό επεισόδιο σε 22χρονη. Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν στην οποία αναφέρει:

Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση,η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.

 

Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Κόβουν την κουκουναριά που έπεσε στην πλατεία Όλγας- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Πάτρα: Καταρρέει ο πεζόδρομος της Μαιζώνος- Απίστευτες εικόνες στο τμήμα προς Γούναρη

Μάτια ψηλά! Απόψε η «Υπερπανσέληνος της Συγκομιδής»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags ΕΔΕ Αλλεργικό σοκ Νοσοκομείο

Ειδήσεις