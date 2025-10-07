Αττικόν: ΕΔΕ για το αλλεργικό επεισόδιο που υπέστη 22χρονη

Από τη χορήγηση λανθασμένης αγωγής
Ένορκη Διοικητική Εξέταση διετάχθη από το νοσοκομείο Αττικόν για το αλλεργικό επεισόδιο σε 22χρονη. Το νοσοκομείο εξέδωσε ανακοίνωση για το συμβάν στην οποία αναφέρει:
Την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 και περί ώρας 21:00΄, χορηγήθηκε, χωρίς ιατρική ένδειξη, σε ασθενή του Νοσοκομείου μας, φαρμακευτική αγωγή και η ασθενής παρουσίασε αλλεργική αντίδραση,η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα, επιτυχώς και χωρίς καμία επίπτωση για την υγεία της.
Για το συμβάν αυτό η Διοίκηση έχει διατάξει ήδη τη διενέργεια ΕΔΕ για τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr