«Αττικόν»: Λάθος φάρμακο σε ασθενή προκάλεσε σοβαρό αλλεργικό σοκ

Νέο περιστατικό λανθασμένης χορήγησης αντιβιοτικού σε ασθενή σε νοσοκομείο.

Ειδικότερα, αλλεργικό επεισόδιο έπαθε μια νεαρή κοπέλα, 22 ετών, όταν δύο νοσηλεύτριες, 48 και 55 ετών, τής χορήγησαν αντιβιοτικό που δεν έπρεπε να λάβει. Το περιστατικό σημειώθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», την περασμένη Κυριακή.

Η νεαρή ασθενής υπέστη αλλεργικό επεισόδιο, ενώ, συνελήφθησαν οι δύο νοσηλεύτριες.

Στην ασθενή δόθηκε εντολή για ιατροδικαστική εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας της.

Με εντολή εισαγγελέα, οι δύο συλληφθείσες αφέθηκαν ελεύθερες.