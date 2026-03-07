Λουτράκι: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος για την δολοφονία του συνομηλίκου του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 17χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας συνομήλικου του στο Λουτράκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες του loutrakiblog.gr, μετά την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η κράτησή του, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης, ενώ η έρευνα των αρχών συνεχίζεται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή επίθεση.

Ενώπιον του ανακριτή Κορίνθου οδηγήθηκαν για κατάθεση οι ανήλικοι που φέρονται να εμπλέκονται στο περιστατικό, ενώ καταθέσεις έδωσαν και ανήλικοι που τους γνώριζαν και ενδέχεται να έχουν στοιχεία για την υπόθεση.

Την ίδια ώρα, καλύτερα είναι τα νέα για τον 19χρονο που είχε τραυματιστεί στο ίδιο περιστατικό, καθώς πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει πλέον ανησυχία.

Η μητέρα του φερόμενου δράστη, απολογήθηκε, ενώ κατηγορείται και παραμέληση εποπτείας ανηλίκου και αφέθηκε ελεύθερη.