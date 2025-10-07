Πάτρα: Κόβουν την κουκουναριά που έπεσε στην πλατεία Όλγας- ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα διαδικασία για την απομάκρυνση της τεράστιας κουκουναριάς που κατέρρευσε χθες Δευτέρα στην πλατεία Όλγας στην Πάτρα.

Συνεργείο προχωρά στην κοπή του δέντρου, προκειμένου να απομακρυνθεί από την πλατεία.

Η κουκουναριά ήταν μία από τις 8 συνολικά της πλατείας και το ύψος της εκτιμάται περί τα 15 μέτρα.

Ευτυχώς από την πτώση δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Στην πλατεία βρίσκοντα σε εξέλιξη εργασίες ανάπλασης