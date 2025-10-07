Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Πάτρα: Καταρρέει ο πεζόδρομος της Μαιζώνος- Απίστευτες εικόνες στο τμήμα προς Γούναρη

Κωνσταντίνα Ανδριοπούλου
konstantina_andriopoulou@hotmail.com

Οι φθορές είναι πλέον εκτεταμένες

Εικόνα εγκατάλειψης παρουσιάζει ο πεζόδρομος της Μαιζώνος, στην Πάτρα, στο τμήμα από την οδό Γούναρη έως την πλατεία Γεωργίου.

Οι φθορές είναι πλέον εκτεταμένες, με σπασμένα πλακάκια, καθιζήσεις και λακκούβες να δημιουργούν προβλήματα στην καθημερινή διέλευση των πολιτών.

Η κατάσταση έχει επιδεινωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, όπως είχε γράψει το thebest.gr, καθώς οι βροχοπτώσεις έχουν μετατρέχει αρκετά σημεία του πεζόδρομου σε λασπότοπους, δίνοντας την εικόνα ενός έργου που έχει εγκαταλειφθεί στη φθορά του χρόνου.

Παράλληλα, η έλλειψη επιτήρησης επιτρέπει τη διέλευση οχημάτων, τα οποία προκαλούν νέες ζημιές στην επιφάνεια, ενώ ήδη παρατηρείται μικρή κλίση προς την πλευρά της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στο σημείο που οδηγεί προς τη Γούναρη.

Οι επαγγελματίες της Μαιζώνος εκφράζουν την αγανάκτησή τους, τονίζοντας ότι ο πεζόδρομος, αντί να αποτελέσει σημείο περιπάτου και εμπορικής δραστηριότητας, έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο.

ΦΩΤΟ από την ομάδα "Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται" στο facebook

 

 

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πεζοδρόμηση Μαιζώνος Ζημιές

