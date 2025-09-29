Μαιζώνος: Παίρνει ήδη κλίση ο δρόμος- Φορτοεκφόρτωση μόνο από τη μια πλευρά και πάνω στα παρτέρια

Ο πεζόδρομος της Μαιζώνος, που σχεδιάστηκε για να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών, σήμερα εμφανίζει εικόνες που αμαυρώνουν τον χαρακτήρα του, με την αυθαιρεσία σε ρόλο πρωταγωνιστή.

Οι οδηγοί των οχημάτων φόρτωσης και εκφόρτωσης μπαίνουν ανεξέλεγκτα στον πεζόδρομο και προκειμένου να εξυπηρετηθούν, δεν διστάζουν να ανεβαίνουν ακόμη και πάνω στα σημεία που έχουν οριστεί για δεντροφύτευση, όπως φαίνεται και στις παρακάτω φωτογραφίες. Το αποτέλεσμα είναι να σπάνε πλακάκια, να δημιουργούνται λακκούβες και να καταστρέφεται τμήμα έργου. Οι πρόσφατες βροχοπτώσεις μάλιστα μετέτρεψαν τα σημεία αυτά σε λασπότοπους, δίνοντας εικόνα εγκατάλειψης.

Χωρίς την απαραίτητη επιτήρηση, οι οδηγοί συνεχίζουν να κινούνται στον πεζόδρομο, προκαλώντας ζημιές που, σε βάθος χρόνου, θα απαιτήσουν νέες παρεμβάσεις καθώς ήδη παρουσιάζεται μια μικρή κλίση προς την μια πλευρά του πεζόδρομου (προς την πλευρά της δημοτικής βιβλιοθήκης) στο σημείο που οδηγεί προς τη Γούναρη.

Οι επαγγελματίες της περιοχής διαμαρτύρονται, υποστηρίζοντας ότι ο πεζόδρομος, αντί να αποτελέσει σημείο περιπάτου και εμπορικής δραστηριότητας, καταλήγει να θυμίζει εργοτάξιο.

Ο πεζόδρομος της Μαιζώνος κινδυνεύει να χάσει τον χαρακτήρα του και να μετατραπεί σε έναν ακόμη χώρο ταλαιπωρίας για τους Πατρινούς…