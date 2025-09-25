Πάτρα: Παρέμβαση του Δήμου στην Τροχαία μετά το ατύχημα στον πεζόδρομο της Μαιζώνος

Θορυβημένος είναι ο Δήμος από το πρώτο τροχαίο ατύχημα, στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, στην Πάτρα, το οποίο σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός νεαρού διανομέα.

Ο οδηγός του δικύκλου κινούνταν κανονικά στην οδό Βότση, εκτελώντας διανομή, όταν στο ύψος της Μαιζώνος, συγκρούστηκε με ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο που είχε εισέλθει παράνομα στον πεζόδρομο.

Πρόκειται για το πρώτο καταγεγραμμένο τροχαίο, στον πεζόδρομο της Μαιζώνος, γεγονός που δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας των πεζών αλλά και των οχημάτων που κινούνται στους κάθετους δρόμους.

«Υπάρχουν πινακίδες στον πεζόδρομο. Δεν μπορεί να μπαίνει ο καθένας και να κάνει ό,τι θέλει. Έχω ενημερώσει την αστυνομία και έχω ζητήσει να πάρουν μέτρα. Θα κάνουμε ακόμα μια παρέμβαση για να υπάρχει πιο εντατικός έλεγχος, στον πεζόδρομο. Ο καθένας στην πόλη έχει τη δική του ευθύνη. Μπορεί να χτυπήσουν κάποιο παιδί, να σκοτώσουν κάποιον άνθρωπο. Χρειάζεται σεβασμός και παιδεία. Τι πάει να πει «μπήκα στον πεζόδρομο και πάω όπου θέλω»; Δεν είναι μόνο η Μαιζώνος, το ίδιο γίνεται και στην Τριών Ναυάρχων. Η πόλη δεν λειτουργεί με το τι θέλει ο Μελάς, πρέπει να λειτουργούμε όλοι με κανόνες. Δεν γίνεται να βλέπεις τον πεζό και να θέλει το ΙΧ να έχει προτεραιότητα. Όχι ο πεζός έχει προτεραιότητα» λέει στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς.

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ

Το ατύχημα έγινε λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, της Τετάρτης, προκαλώντας αναστάτωση. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, διανομέας, οδηγός δίκυκλου, καθώς κινούνταν κανονικά επί της οδού Βότση, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι στον πεζόδρομο της Μαιζώνος θα συναντούσε… Ι.Χ. επιβατικό. Η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη, με αποτέλεσμα ο διανομέας να βρεθεί στο οδόστρωμα. Ο νεαρός διανομέας τραυματίστηκε στο πόδι και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο.