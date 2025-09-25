Ρομά αστυνομικοί και νέες ομάδες του «ελληνικού FBI» για περιφρούρηση καταυλισμών

Ο έλεγχος της παραβατικότητας των Ρομά αποτελεί μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησης γι΄αυτό τον λόγο το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σχεδιάζει ειδικές προσλήψεις αστυνομικών.

Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η ΕΛΑΣ έχει αποφασίσει την πρόσληψη 100 Ρομά αστυνομικών μέσα σε καταυλισμούς για να περιοριστούν τα φαινόμενα παραβατικότητας .

Η διαδικασία, σύμφωνα με την εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί μέσα στο τέλος του χρόνου και έχει στόχο τον καλύτερο επιχειρησιακό σχεδιασμό, αλλα και την δημιουργία δικτύων πληροφοριών των αρχών ασφαλείας για την αντιμετώπιση των συμμοριών στα δυτικά προάστια της Αττικής, αλλά και όπου υπάρχει πυκνότητα Ρομά, καθώς η συγκεκριμένη κοινότητα θεωρείται ότι έχει μεγάλο μερίδιο στις κλοπές στις διαρρήξεις αλλά και στις απάτες.

Τα τελευταία 24ωρα αποφασίστηκε η πρόσληψη ως ειδικών φρουρών Ρομά με απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν τελειώσει το Λύκειο και να γνωρίζουν το γλωσσικό ιδιώμα των Ρομανί.

Στελέχη μάλιστα της ΕΛΑΣ δεν αποκλείουν ορισμένοι από αυτούς να λειτουργούν συγκεκαλυμμένα ως μυστικοί αστυνομικοί.

Το ζητούμενο βέβαια είναι να υπάρξει ανταπόκριση από τους πολίτες που ανήκουν στις τάξεις των Ρομά, ενώ ερωτηματικό είναι η αντιμετώπιση που θα έχουν από τη συγκεκριμένη κοινότητα.

Σύμφωνα με το σχέδιο, αυτοί οι ειδικοί φρουροί θα υπηρετήσουν σε υπηρεσίες στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές (όπως η Ηλεία) όπου υπάρχουν μεγάλες κοινότητες Ρομά. Αν το εγχείρημα στεφτεί με επιτυχία δεν αποκλείονται να γίνουν και άλλες προσλήψεις.

Στο θέμα είχε αναφερθεί τη Δευτέρα (22.09.2025) Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, λέγοντας ότι οι… «Οι αστυνομικοί αυτοί (που θα βρεθούν μέσα στους καταυλισμούς Ρομά) θα είναι μάχιμοι, θα είναι μέσα στους καταυλισμούς και θα έχουν εκεί έδρα. Σε 1,5 μήνα θα γίνει αυτό και θα υπάγονται στο Ελληνικό FBI. Θα είναι καθημερινά παρόντες, θα περιπολούν σε συνοικίες και γειτονιές. Το μήνυμα είναι ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αποφυγής του νόμου. Αυτή η ανοχή που υπήρχε για χρόνια και που για μένα είναι ακατανόητη, αυτή πρέπει να πάρει τέλος».

Εξήγησε, δε, πως: «Το μεγάλο πρόβλημα με την εγκληματικότητα είναι στην Αττική και βαίνει μειούμενο. Υπάρχουν δύο πεδία: το ένα είναι το οργανωμένο έγκλημα, η βαριά εγκληματικότητα που έχει χτυπηθεί από το ελληνικό FBI. Έχουμε 1400 συλλήψεις και 500 προφυλακίσεις σε 6 μήνες. Υπάρχει και η μικρή εγκληματικότητα που πλήττει τις γειτονιές και εκεί έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τους Ρομά. Εκτός από τα ναρκωτικά, υπάρχουν οι κλοπές και οι ληστείες, αυτό βαίνει μειούμενο».