Reuters: Ο «σιωπηλός ένοχος» πίσω από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ελλάδα

Όταν οι Έλληνες πυροσβέστες ερεύνησαν τα αίτια μιας καταστροφικής πυρκαγιάς κοντά στην Αθηναϊκή Ριβιέρα τον Αύγουστο, βρήκαν έναν γνώριμο «ένοχο»: ένα χαλαρό καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος, του οποίου οι σπινθήρες παρασύρθηκαν από τον άνεμο σε ξερά χόρτα.

Η έκθεση των ερευνητών, την οποία είδε το Reuters, ανέφερε ότι το καλώδιο κοντά στην Κερατέα έφερε σημάδια οξείδωσης και κακής συντήρησης. Μέσα σε λίγες ώρες, η φωτιά είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο και κατακάψει 4.000 στρέμματα γης δίπλα σε τουριστικές παραλίες νότια της πρωτεύουσας.

Τα ελαττωματικά ηλεκτροφόρα καλώδια αποτέλεσαν την κύρια αιτία μεγάλων πυρκαγιών φέτος το καλοκαίρι, ξεπερνώντας εμπρησμούς και αμέλειες, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Πυροσβεστικής που είδε αποκλειστικά το Reuters.

Από τις 41 μεγάλες πυρκαγιές που ερευνήθηκαν, οι 15 αποδόθηκαν πιθανότατα στο δίκτυο ηλεκτρισμού, καταστρέφοντας 51.000 στρέμματα γης.

Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος σε σχέση με πέρυσι και συνδέεται με χρόνια υποεπένδυσης στο ηλεκτρικό δίκτυο κατά την περίοδο της ελληνικής κρίσης χρέους 2009–2018, γεγονός που επιβαρύνει περαιτέρω τους κινδύνους της κλιματικής αλλαγής.

«Εδώ και πολλά χρόνια εγώ και άλλοι συνάδελφοι προειδοποιούμε για τις πυρκαγιές που προκαλούν τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας», δήλωσε ο Παλαιολόγος Παλαιολόγου, επίκουρος καθηγητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. «Δεν πρέπει να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί».

Σε δεύτερη έκθεση της Πυροσβεστικής που είδε το Reuters, αναφέρεται ότι το 2024 εννέα μεγάλες πυρκαγιές πιθανόν προκλήθηκαν από το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης μιας βόρεια της Αθήνας που κατέκαψε 10.000 εκτάρια – έκταση ίση με το Παρίσι.

O ΔΕΔΔΗΕ υποστηρίζει ότι πραγματοποιεί τακτική συντήρηση και αύξησε τις σχετικές δαπάνες στα 165 εκατ. ευρώ το 2024, από 122 εκατ. το 2019. Στα μέτρα περιλαμβάνονται κλαδεύσεις, αποψιλώσεις, επιθεωρήσεις και προτεραιότητα στην υπογειοποίηση καλωδίων. Από το 2012, έχει κριθεί ότι έφερε ευθύνη σε μόλις τρεις περιπτώσεις πυρκαγιών από τις περίπου 122.000 που έχουν καταγραφεί.

Η κυβέρνηση αποδίδει το πρόβλημα στην έλλειψη επενδύσεων κατά την περίοδο της κρίσης. «Αυτό άφησε ένα τεράστιο κενό που πρέπει τώρα να καλύψουμε», δήλωσε στη Βουλή ο υφυπουργός Ενέργειας Νίκος Τσάφος.

Ωστόσο, οι τοπικές αρχές χάνουν την υπομονή τους. Ο δήμαρχος Σαρωνικού που επλήγησαν τον Αύγουστο, Δημήτρης Παπαχρήστου, δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά κατά του ΔΕΔΔΗΕ για αμέλεια. «Βιώνουμε το ίδιο έργο κάθε χρόνο. Έχουμε φτάσει στα όριά μας», τόνισε.

Ο ΔΕΔΔΗΕ αρνήθηκε κάθε σύνδεση με την πυρκαγιά της Κερατέας, υποστηρίζοντας ότι είχε πραγματοποιήσει συντήρηση στις 14 Μαΐου και είχε καθαρίσει την περιοχή γύρω από την κολώνα.

Ένα δίκτυο δεκαετιών σε «ζώνες φωτιάς»

Η ανανέωση του γερασμένου δικτύου αποτελεί τεράστια πρόκληση. Πολλά από τα 4,5 εκατ. στύλους βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις που έχουν μετατραπεί σε εστίες πυρκαγιάς. Στην Κερατέα, καλώδια κρέμονται τόσο χαμηλά που οι κάτοικοι αστειεύονται ότι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για απλώστρα.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος, τα καλώδια πρέπει να απομακρυνθούν από επικίνδυνες περιοχές, να ανανεωθούν ή να υπογειοποιηθούν όπου είναι εφικτό. Ο υφυπουργός Ενέργειας είπε στη Βουλή ότι υπογειοποιούνται περίπου 1.800 χλμ. καλωδίων τον χρόνο· με αυτόν τον ρυθμό, θα χρειαστούν δεκαετίες για την ολοκλήρωση του έργου.

«Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας», παραδέχθηκε.

πηγη newmoney