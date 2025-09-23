Μ. Χρυσοχοΐδης: Μέσα στον Ριγανόκαμπο οι δυνάμεις της Αστυνομίας

Σαφές μήνυμα ότι η Αστυνομία θα έχει σταθερή και οργανωμένη παρουσία στον Ριγανόκαμπο, αλλά και ότι η Δυτική Αχαΐα ενισχύεται με νέες δυνάμεις ΟΠΚΕ και ΔΙΑΣ, έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε του συνέντευξη στον Max Fm Πάτρας 93,4.

Ο Υπουργός αναφέρθηκε τόσο στο σχέδιο για την πάταξη της μικροεγκληματικότητας όσο και στη νέα στρατηγική εγκατάστασης αστυνομικών δυνάμεων μέσα σε περιοχές που αντιμετωπίζουν διαχρονικά προβλήματα.

«Κλίμα ασφάλειας στις κοινωνίες»

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης επιβεβαίωσε ότι το σχέδιο περιλαμβάνει τη μόνιμη εγκατάσταση αστυνομικών δυνάμεων μέσα στον Ριγανόκαμπο με στόχο την άμεση και διαρκή προστασία των πολιτών. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Ανακοίνωσα τη δημιουργία ομάδων οι οποίες θα περιπολούν σε μόνιμη βάση και θα είναι εγκατεστημένες μέσα σε οικισμούς. Όπου υπάρχουν προβλήματα εγκληματικότητας, παραβατικότητας, έτσι ώστε πρώτα να προστατεύουμε τους ίδιους τους ανθρώπους που ζουν σε αυτές τις περιοχές και στη συνέχεια να υπάρχει μία πραγματικά αίσθηση και κλίμα ασφάλειας σε όλες τις τοπικές κοινωνίες».

Εντός του καταυλισμού

Ξεκαθάρισε μάλιστα ότι οι δυνάμεις αυτές δεν θα περιορίζονται σε εξωτερική επιτήρηση αλλά θα έχουν ενεργή παρουσία στο εσωτερικό των καταυλισμών. «Θα έχουν τη δυνατότητα να μπαίνουν και εντός των καταυλισμών. Θα είναι εντός των καταυλισμών και θα έχουν και κάποια, όπου δοθεί η δυνατότητα, στέκια, γραφεία στα οποία θα διαμένουν εκεί. Δηλαδή στην Εγλυκάδα, εδώ στην Πάτρα, στον Ριγανόκαμπο, που είναι εκτεταμένο το ζήτημα, θα μπαίνουν μέσα, θα βρίσκονται μέσα. Θα είναι μέσα, επαναλαμβάνω».

Έχουμε προχωρήσει στη Δυτική Αχαΐα

Αναφερόμενος στη Δυτική Αχαΐα, είπε: «Σε ό,τι αφορά στη Δυτική Αχαΐα, αυτά έχουν προχωρήσει. Δηλαδή έχουν τοποθετηθεί 26 αστυνομικοί πριν από λίγες μέρες, οι οποίοι θα δημιουργήσουν μία Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας στη Δυτική Αχαΐα και επίσης δύο ομάδες ΔΙΑΣ οι οποίες θα περιπολούν στην περιοχή».

Ο ίδιος σημείωσε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται «μία νέα πραγματικότητα που θα διασφαλίζει ασφάλεια, κοινωνική ειρήνη και αντιμετώπιση της εγκληματικότητας στην ευρύτερη περιοχή», επιμένοντας πως «είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τέλος σε φαινόμενα που για δεκαετίες δημιουργούν προβλήματα, τόσο στην ιδιοκτησία όσο και στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Οι διαταράξεις και οι παραβατικές συμπεριφορές ορισμένων ομάδων τελειώνουν».

Κλείνοντας ο Υπουργός τόνισε: «Είμαστε μια δημοκρατική χώρα. Έχουμε ένα κοινωνικό συμβόλαιο. Αυτό σημαίνει σεβασμό στη ζωή του άλλου, στην περιουσία του άλλου, στην ελευθερία του άλλου και δεν επιτρέπεται οι αυθαιρεσίες».