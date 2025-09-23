Πάτρα: Χωρίς νερό τα Τσουκαλέικα την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου

Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης
Λόγω εργασιών μετατόπισης αγωγού ύδρευσης από την εταιρεία κατασκευής της Ε.Ο. Πατρών Πύργου ΑΒΑΞ Α.Ε., από την ΔΕΥΑΠ ανακοινώνεται ότι, αύριο Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, από τις 8 π.μ. έως τις 2 μ.μ., θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην περιοχή Τσουκαλεΐκων (από Πατρών - Πύργου προς παραλία).
Από την αρμόδια Υπηρεσία, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια για μείωση του χρόνου διακοπής υδροδότησης.
Η ΔΕΥΑΠ παρακαλεί, να περιορίζεται η κατανάλωση νερού σε όσο το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και ζητά την κατανόηση των συμπολιτών.
