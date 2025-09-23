«Φωλιά» συμμοριών ανηλίκων τα Ψηλά Αλώνια- Εισαγγελική εντολή για την νεανική παραβατικότητα

Προβληματισμό προκαλεί στην Πάτρα η ολοένα αυξανόμενη παραβατικότητα ανηλίκων, με τουλάχιστον τέσσερα ακραία περιστατικά να έχουν καταγραφεί το τελευταίο δεκαήμερο.

Μια από τις περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο είναι και η πλατεία Υψηλών Αλωνίων, όπου, όπως λένε κάτοικοι και θαμώνες στο thebest.gr, το φαινόμενο έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια.

Συμμορίες ανηλίκων μετατρέπουν, συχνά, την πλατεία σε… ρινγκ, με την κατάσταση να ξεφεύγει κυρίως τις βραδινές ώρες.

«Όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει αποφεύγουμε να περάσουμε από την πλατεία. Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί», δηλώνει κάτοικος της περιοχής. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι καταστηματάρχες εστίασης «Έχουμε δει παιδιά 14-15 χρονών να χτυπιούνται άγρια μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε καλέσει πολλές φορές την αστυνομία, αλλά μόλις φύγουν, τα ίδια παιδιά επιστρέφουν».

Επιπλέον ανησυχία προκαλεί, όπως λένε οι κάτοικοι, η παρουσία ομάδων Ρομά που κατασκηνώνουν κατά διαστήματα στον χώρο. «Δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν άνθρωπο, αλλά η εικόνα της πλατείας έχει αλλοιωθεί. Νιώθουμε ανασφάλεια. Θέλουμε να ξαναγίνει η πλατεία χώρος για όλους», αναφέρουν οι κάτοικοι, που ζητούν πιο ουσιαστική παρέμβαση των αρχών και επισημαίνουν, ότι αν δεν υπάρξουν άμεσα μέτρα, τα φαινόμενα βίας και παραβατικότητας θα συνεχίσουν να κλιμακώνονται.

Να θυμίσουμε ότι σήμερα υπήρξε σημαντική εισαγγελική παρέμβαση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Πάτρα, με στόχο την αντιμετώπιση της ολοένα αυξανόμενης παραβατικότητας ανηλίκων που προκαλεί έντονο προβληματισμό στην τοπική κοινωνία.

Ο ανώτερος εισαγγελικός λειτουργός κ. Μάστακας ζήτησε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών να αναλάβει δράση, δίνοντας έμφαση όχι μόνο στην καταστολή, αλλά κυρίως στην πρόληψη. Σύμφωνα με τις οδηγίες του, κεντρικό ρόλο αναλαμβάνει ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, ο οποίος καλείται να οργανώσει ένα πλέγμα παρεμβάσεων. Στο σχέδιο προβλέπεται η ενεργοποίηση της Περιφέρειας, των Δήμων, των επιμελητών ανηλίκων, αλλά και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, με σκοπό τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων που θα περιορίσουν την ανήλικη παραβατικότητα τόσο στους δημόσιους χώρους όσο και μέσα στα σχολεία.