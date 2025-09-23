Η Μαρία Ντόβα και τα παραμύθια της- Μια νεαρή Πατρινή στον κόσμο της φαντασίας που… μεγαλώνει παιδιά

– Ο «Βιολιστής και το μαγεμένο δάσος» ήταν το πρώτο σου βιβλίο. Ποιο μάθημα πήρες από τη διαδικασία της συγγραφής; Η συγγραφή είναι ταυτόχρονα απαιτητική και μαγευτική. Έμαθα πως πρέπει να αφήνεις την ψυχή σου ελεύθερη όταν γράφεις και να επιστρατεύεις το μυαλό σου όταν διορθώνεις. Το πρώτο μου βιβλίο μού έδειξε να πιστεύω στο αδύνατο, παρότι ήταν η πρώτη μου απόπειρα, κατάφερε γρήγορα να βρει τον δρόμο για την έκδοση.

– Τι σε ώθησε να ξεκινήσεις να γράφεις παραμύθια; Πάντα αγαπούσα ιδιαίτερα τα παραμύθια. Δεν τα θεωρώ αποκλειστικά για παιδιά, πιστεύω βαθιά στη δύναμη του συμβολισμού και της αλληγορίας τους, που μπορούν να συγκινήσουν μικρούς και μεγάλους. Για μένα είναι ο πιο όμορφος τρόπος να μιλήσεις για δύσκολες αλήθειες. Στον κόσμο των παραμυθιών όλα μπορούν να συμβούν, και στο τέλος το καλό πάντα βρίσκει τον τρόπο να επικρατήσει.

Η Μαρία Ντόβα, μίλησε για την πορεία της, τις πηγές έμπνευσής της, τον ρόλο της διδασκαλίας στη συγγραφή άλλα και τα όνειρά της για το μέλλον, παρότι όπως λέει δεν της αρέσει να κάνει σχέδια.

Σήμερα ετοιμάζεται για το δεύτερό της παραμύθι, που αναμένεται να εκδοθεί, μέσα στον Οκτώβριο και όπως αναφέρει «θα μιλήσει για την ανάγκη μας να προστατευτούμε από το κακό, αλλά και για τις παγίδες που κρύβει η απομόνωση από τις χαρές της ζωής».

Με το πρώτο της βιβλίο, «Ο Βιολιστής και το μαγεμένο δάσος» , έδειξε ότι ακόμη και η πρώτη συγγραφική απόπειρα μπορεί να βρει τον δρόμο για την καρδιά των αναγνωστών, ενώ στη συνέχεια με τη συμμετοχή της στο ανθολόγιο «Παραμυθούπολη» και το παραμύθι «Δύο αόρατες φίλες» , έστειλε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και θάρρους σε έναν κόσμο που δοκιμάζεται.

Ονειροπόλα αλλά και βαθιά συνειδητοποιημένη, η Πατρινή συγγραφέας παιδικών βιβλίων Μαρία Ντόβα μιλά, στο thebest.gr, για τη δύναμη των παραμυθιών, την έμπνευση που αντλεί από την καθημερινότητα αλλά και τη μαγεία της γραφής που μπορεί να συγκινήσει μικρούς και μεγάλους.

– Στο νέο σου παραμύθι, «Δύο αόρατες φίλες» που συμπεριλήφθηκε στο ανθολόγιο «Παραμυθούπολη», ποιο μήνυμα θέλεις να μείνει στα παιδιά και –γιατί όχι– και στους μεγάλους;

Η Ελπίδα και η Ψυχή είναι δύο φίλες που χαρίζουν δύναμη και θάρρος στους ανθρώπους όταν περνούν δύσκολες στιγμές. Στις μέρες μας πολλοί βιώνουν πόλεμο, φτώχεια, αρρώστιες ή μοναξιά. Ήθελα να στείλω ένα μήνυμα αισιοδοξίας, ακόμα και όταν όλα μοιάζουν σκοτεινά, η ελπίδα και το θάρρος παραμένουν φωτεινοί οδηγοί που μας βοηθούν να συνεχίσουμε να ζούμε και να προσπαθούμε.

– Ποιο θεωρείς το μεγαλύτερο στοίχημα για έναν συγγραφέα παιδικών παραμυθιών σήμερα;

Το πιο δύσκολο στοίχημα είναι να αγγίξει τις καρδιές των παιδιών. Να τους μεταδίδει συγκίνηση, να μη χάνει ποτέ τη φαντασία του και να διατηρεί την ψυχή του αγνή, παρά τον κόσμο που μας περιβάλλει.

– Από πού αντλείς έμπνευση; Είναι οι ιστορίες σου επηρεασμένες από προσωπικά βιώματα;

Η έμπνευση έρχεται συχνά εκεί που δεν το περιμένω… μπορεί να γεννηθεί μια ιδέα λίγο πριν αποκοιμηθώ! Οι προσωπικές εμπειρίες είναι σίγουρα σημαντική πηγή, αλλά και μικρές στιγμές γύρω μου, όπως ένα τραγούδι, ένα όμορφο τοπίο, ο ουρανός που αλλάζει χρώματα, πράξεις καλοσύνης που με συγκινούν.

– Πώς συνδυάζεις τη συγγραφή με τη διδασκαλία;

Η σύνδεση είναι φυσική. Οι σπουδές μου με βοηθούν τεχνικά στη συγγραφή, ενώ η διδασκαλία με κρατά σε επαφή με τα παιδιά, μου δίνει τη δυνατότητα να αντιλαμβάνομαι την ψυχοσύνθεσή τους και τον τρόπο που βλέπουν τον κόσμο σήμερα.

– Πιστεύεις ότι η δουλειά σου ως καθηγήτρια έχει επηρεάσει τον τρόπο που γράφεις για παιδιά;

Ίσως όχι άμεσα. Η διδασκαλία έχει πρακτικούς στόχους -τη μετάδοση γνώσεων και την επιτυχία των μαθητών- ενώ η συγγραφή είναι μια πιο προσωπική διαδικασία, ένα κομμάτι του εαυτού μου πιο τρυφερό και ευαίσθητο.

– Ποιο κοινό αγαπάς περισσότερο: τα παιδιά ή τους ενήλικες που επιστρέφουν στην παιδική μαγεία;

Θα ήθελα τα παιδιά να αγαπήσουν τα παραμύθια μου. Εκείνα είναι το μέλλον, και αν υπάρχει κάτι διδακτικό μέσα στις ιστορίες μου, είναι πρώτα σ’ αυτά που θέλω να το προσφέρω. Ωστόσο, θα παρότρυνα και τους ενήλικες να επιστρέφουν στα παραμύθια, έχουν πολλά να μας μάθουν ακόμη.

– Τι μπορούμε να περιμένουμε από το επόμενο παραμύθι σου και πότε;

Μέσα στον επόμενο μήνα θα κυκλοφορήσει το δεύτερο παραμύθι μου. Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά ακόμη, μόνο πως μιλά για την ανάγκη μας να προστατευτούμε από το κακό γύρω μας, και πώς μερικές φορές αυτή η ανάγκη μάς φυλακίζει, στερώντας μας τις χαρές που έχει να προσφέρει η ζωή.

– Υπάρχουν άλλα είδη γραφής που θα ήθελες να δοκιμάσεις στο μέλλον;

Λατρεύω τη μαγεία και το όνειρο που προσφέρει το παραμύθι και το γεγονός ότι απευθύνεται σε παιδιά, που είναι και οι πιο αυστηροί κριτές. Προς το παρόν είμαι ικανοποιημένη μ’ αυτό, αν και δεν αποκλείω στο μέλλον να δοκιμάσω κάτι εντελώς διαφορετικό.

– Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου και τη συγγραφική σου πορεία τα επόμενα χρόνια;

Δεν μου αρέσει να κάνω μεγάλα σχέδια, γιατί πιστεύω πως πολλά πράγματα δεν εξαρτώνται από εμάς. Εύχομαι να συνεχίσω να γράφω ιστορίες που έχουν κάτι ουσιαστικό να πουν, να εκδώσω και τα υπόλοιπα έργα μου και -ίσως κάποια στιγμή- να πειραματιστώ και με κάτι διαφορετικό.