Βοιωτία: Η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της στον στάβλο, ερευνάται και για ανθρωποκτονία από δόλο

Ο εισαγγελέας που έχει αναλάβει την υπόθεση της 62χρονης στη Βοιωτία, η οποία φέρεται να έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και να την έθαψε στον στάβλο του σπιτιού της για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και τα επιδόματά της, διέταξε νέες έρευνες.

Η γυκαίνα οδηγήθηκε χθες στις δικαστικές αρχές με τις κατηγορίες «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη». Και τα τέσσερα αδικήματα είναι πλημμεληματικού χαρακτήρα και για τον λόγο αυτό αφέθηκε ελεύθερη μέχρι τη δίκη της, η οποία θα γίνει την 1η Οκτωβρίου.

Ωστόσο, όλα όσα ακούγονται στο χωριό, αλλά και στοιχεία τα οποία κρίνονται βάσιμα και χρήζουν περαιτέρω ανάγνωσης φαίνεται να οδήγησαν τις εισαγγελικές αρχές να διατάξουν προκαταρκτική εξέταση προκειμένου να διαπιστωθεί εάν η 62χρονη διέπραξε το κακούργημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο αλλά και απάτη προς το Δημόσιο που μπορεί να ξεπερνά τα 120.000 ευρώ, αναφέρει το newsit.gr

Δηλαδή οι αστυνομικοί, οι ιατροδικαστές και οι ανθρωπολόγοι καλούνται πλέον να διαπιστώσουν εάν τα αίτια θανάτου της 91χρονης οφείλονται σε εγκληματική ενέργεια ή σε παραμέλησή της. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να διαπιστωθεί εφόσον αυτό είναι δυνατόν εάν η ηλικιωμένη γυναίκα έφυγε από τη ζωή το καλοκαίρι του 2023 – όπως ισχυρίζεται η κόρη της – ή πιο παλιά. Στο χωριό υπάρχουν μαρτυρίες που αναφέρουν ότι είχαν να δουν την κυρία Ευφροσύνη από το 2020, ενώ όποτε ρωτούσαν την κατηγορουμένη για την μητέρα της εκείνη συνεχώς παρουσίαζε διαφορετικές δικαιολογίες.

Μάλιστα, υπάρχουν και καταγγελίες για κακοποιητική συμπεριφορά της κατηγορούμενης απέναντι στη μητέρα της.

Παράλληλα, έχει ζητηθεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο η 62χρονη να είχε κάποιον συνεργό, ο οποίος να την βοήθησε στην ταφή της μητέρας της. Σε περίπτωση που αποδειχθεί κάτι από παραπάνω οι κατηγορίες αναβαθμίζονται και από απλά πλημμελήματα μετατρέπονται σε κακουργήματα.