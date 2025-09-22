Βοιωτία: Ο «Γιάννης» και τα τρία μυστήρια στην υπόθεση της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της για να παίρνει τη σύνταξη

Τρία μυστήρια καλούνται να λύσουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει να ρίξουν άπλετο φως στην υπόθεση με την 62χρονη από τα Λιόφυτα, διευθύντρια πέντε ΚΕΠ στη Βοιωτία, που έκρυψε το θάνατο της μητέρας της και την έθαψε προκειμένου να λαμβάνει η ίδια τη σύνταξη και τα επιδόματα της ηλικιωμένης γυναίκας.

Από το πρωί του περασμένου Σαββάτου (20.9.2025) που οι άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος της Τανάγρας απέσπασαν την ομολογία της 62χρονης και βρήκαν θαμμένο τον ανθρώπινο σκελετό στο οικόπεδο του σπιτιού της στη Βοιωτία, καλούνται να συνθέσουν όλα τα κομμάτια του παζλ της μακάβριας αυτής ιστορίας και να απαντήσουν σε ερωτήματα που ακόμα κι αυτή τη στιγμή χρήζουν περαιτέρω ανάλυσης.

Στην ομολογία της η γυναίκα που κατηγορείται για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη», ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της πέθανε σε ηλικία 91 ετών κι ότι οικονομικοί λόγοι την οδήγησαν στην απόφαση να μη δηλώσει το θάνατο της.

«Το καλοκαίρι του 2023, η μητέρα μου, η οποία είχε κινητικά προβλήματα, απεβίωσε στο σπίτι από παθολογικά αίτια, ωστόσο αντιμετωπίζοντας σοβαρά οικονομικά προβλήματα, απέκρυψα από τις Αρχές τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσω να λαμβάνω το επίδομα αναπηρίας και την σύνταξή της, ενώ με τη συνδρομή αλλοδαπού, με το όνομα “Γ.”, που προσέλαβα και ο οποίος έχει ήδη μετακομίσει, την μεταφέραμε και την θάψαμε σε στάβλο ιδιοκτησίας μας κοντά στο σπίτι», ανάφερε χαρακτηριστικά στους αστυνομικούς.

Μόνο από τα παραπάνω λεγόμενα της, οι αστυνομικοί εστίασαν σε τουλάχιστον δύο σημεία της κατάθεσης της, τα οποία διαθέτουν πολλές δόσεις μυστηρίου και θέλουν περαιτέρω έρευνα. Το πρώτο από αυτά έχει να κάνει με τον άνθρωπο που υποστηρίζει η 62χρονη ότι τη βοήθησε να θάψει την μητέρα της το καλοκαίρι του 2023. Ο Αλβανός με το όνομα “Γιάννης” όχι μόνο έχει εξαφανιστεί από προσώπου γης, αλλά και η διευθύντρια του ΚΕΠ των Οινοφύτων δεν έχει δώσει κάποια επιπλέον στοιχεία της ταυτότητας του, σύμφωνα με το newsit.

Ακόμα και ο χρόνος θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας έχει μπει στο μικροσκόπιο των αστυνομικών αρχών. Κι αυτό γιατί οι κάτοικοι του χωριού, αλλά και συγγενείς της 62χρονης είχαν να δουν τη μητέρα της τουλάχιστον πέντε χρόνια. Μάλιστα, όπως αναφέρουν γείτονές της η διευθύντρια των ΚΕΠ που είχε τελειώσει και τη νομική είχε στραφεί πολλές φορές εναντίον τους με ένδικα μέσα, ζητώντας τους να μην πλησιάζουν το σπίτι της. Ακόμα και ο γιος της 62χρονης, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς είχε να δει τη γιαγιά του από το 2020.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αμφιβολίες κι ενδοιασμούς στους αστυνομικούς, οι οποίοι ερευνούν ακόμα και το ενδεχόμενο της εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, περαιτέρω απαντήσεις εκτός από τις καταθέσεις και κάποιες μαρτυρίες θα δώσουν οι ιατροδικαστές που θα εξετάσουν τον σκελετό.

Το ραντεβού πριν τη σύλληψη

Για μια περίεργη συνάντηση που είχε η 62χρονη γυναίκα λίγες ώρες πριν οι αστυνομικοί βρεθούν για δεύτερη φορά στο σπίτι της και βρουν το σκελετό θαμμένο στο στάβλο, κάνει λόγο μια γειτόνισσα της. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν πάει στο σπίτι της διευθύντριας των ΚΕΠ για πρώτη φορά το μεσημέρι της Παρασκευής προκειμένου να ελέγξουν την καταγγελία για την εξαφάνιση της κυρίας Ευφροσύνης.

Η 62χρονη του είπε ότι η μητέρα της δεν ήταν εκεί, οι αστυνομικοί έφυγαν κι επέστρεψαν το πρωί της επόμενης ημέρας. Το βράδυ της Παρασκευής (19.9.2025) έξω από το σπίτι της 62χρονης σταθμεύει ένα αγροτικό αυτοκίνητο που είναι άγνωστο στους κατοίκους του χωρίου και παραμένει εκεί για τρεις ώρες.

Η διευθύντρια των ΚΕΠ πλησίασε τον οδηγό του οχήματος και στον διάλογο που ακολούθησε μεταξύ τους, γίνεται διαπραγμάτευση χρηματικών ποσών. Σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες, η 62χρόνη φέρεται να του έδινε 1.500 ευρώ, ενώ ο οδηγός του οχήματος ζητούσε περισσότερα. Τελικά, οι δύο τους δεν τα βρήκαν και το αγροτικό γύρω γύρω στις 11:30 το βράδυ της Παρασκευής έφυγε από το χωριό Κλειδί.