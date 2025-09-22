Βοιωτία: Δήλωνε ότι η μητέρα της ζούσε σε δομή, ενώ την είχε θάψει για να εισπράττει σύνταξη και επιδόματα

Σε θρίλερ, γεμάτο μυστικά και ανατριχιαστικές καταστάσεις, μετατράπηκε η σύλληψη της 62χρονης διευθύντριας ΚΕΠ στη Βοιωτία, την Κυριακή, η οποία αποκάλυψε πως είχε θάψει σε στάβλο την μητέρα της για να συνεχίζει να παίρνει επιδόματα και την σύνταξή της.

Το γεγονός πως αυτή η γυναίκα που έκρυψε τον θάνατό της μητέρα της, για οικονομικούς λόγους -όπως ισχυρίζεται- και διηύθυνε συνολικά 5 ΚΕΠ στη Βοιωτία, δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με το αν έχει εμπλακεί σε πλαστές αιτήσεις πολιτών ώστε και αυτοί να λαμβάνουν παράνομα επιδόματα. Μέχρι στιγμής δεν έχει αποδειχθεί κάτι τέτοιο στην έρευνα που γίνεται για τα όσα έκανε η διευθύντρια.

Η σοκαριστική υπόθεση στη Βοιωτία αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελίες των γειτόνων της οι οποίοι είπαν στις αρχές πως έχουν χρόνια να δουν την 91χρονη μητέρα της. Αν και η 62χρονη φρόντιζε να μιλά συχνά δυνατά μέσα στο σπίτι της, κάνοντας πως μιλά με την μητέρα της, όταν οι γείτονες ζητούσαν να δουν την ηλικιωμένη, εκείνη αρνιόταν.

Οι ψύλλοι στα αυτιά τους μπήκαν όταν κατάλαβαν πως η διευθύντρια των ΚΕΠ έπεφτε σε αντιφάσεις για το πού βρίσκεται η κατάκοιτη μητέρα της. Άλλες φορές έλεγε πως είναι σε θείες της και άλλες φορές σε δομή φιλοξενίας.

Ο πρόεδρος δημοτικής κοινότητας Κλειδιού Τανάγρας, Τάκης Αικατερίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το πρωί της Δευτέρας αποκάλυψε πως είχε να δει την ηλικιωμένη 4 χρόνια.

«Είχα πολλά χρόνια να την δω, πάνω από 4. Ήταν κατάκοιτη. Η 62χρονη ήταν μόνη της, δεν είχε επαφή με κανέναν», σχολίασε αρχικά.

Σε ερωτήσεις που έκανε στη διευθύντρια του ΚΕΠ για το πού βρίσκεται η μητέρα της, φέρεται πως του απαντούσε πως είναι σε δομή αλλά δεν θα αποκαλύψει την τοποθεσία γιατί δεν θέλει επισκέψεις και έχει ψυχολογικά προβλήματα.

«”Είναι σε δομή, μακριά”, μου έλεγε. “Σε ποια δομή”, την ρώταγα. “Δεν σας λέω γιατί δεν θέλει επισκέψεις, έχει ψυχολογικά”».

Στο τέλος ο πρόεδρος δήλωσε πως πέρα από τη σύνταξη της 91χρονης και το επίδομα αναπηρίας, η 62χρονη έπαιρνε και άλλο επίδομα για να την φροντίζει.

«Έπαιρνε επίδομα για να συντηρεί την μητέρα της, να την φροντίζει, δεν ξέρω το ακριβές ποσό».

Η 62χρονη επικαλέστηκε οικονομικά προβλήματα και ισχυρίστηκε πως δεν εμπλέκεται στον θάνατο της μητέρας της. Σύμφωνα με την ίδια, η ηλικιωμένη έφυγε από παθολογικά αίτια.

Οι αστυνομικοί είναι επιφυλακτικοί για το πώς πέθανε. Φως στα αίτια θανάτου της ηλικιωμένης, αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική έκθεση. Η σορός θα μεταφερθεί σε ειδικό τμήμα του πανεπιστημίου Αθηνών για το αν υπάρχουν ίχνη εγκληματικής ενέργειας.