Βοιωτία: Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στον στάβλο που είχε θάψει τη μάνα της, για να παίρνει τη σύνταξη

Μια ανατριχιαστική υπόθεση αποκαλύφθηκε στη Θήβα, προκαλώντας αποτροπιασμό στην τοπική κοινωνία.

Μια 62χρονη γυναίκα συνελήφθη καθώς, σύμφωνα με την αστυνομία, απέκρυψε τον θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας της, την έθαψε σε πρόχειρο τάφο δίπλα από το σπίτι της και συνέχισε να εισπράττει τόσο τη σύνταξή της όσο και το επίδομα αναπηρίας που λάμβανε.

Η αποκάλυψη έγινε στο πλαίσιο εισαγγελικής παραγγελίας για τη διερεύνηση της «εξαφάνισης» της μητέρας, με την οποία συγκατοικούσε. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τανάγρας και της Δίωξης Εγκλημάτων Θηβών, μετά από επίμονες έρευνες, έφτασαν στο σημείο της ταφής που υπέδειξε η ίδια η 62χρονη. Παρουσία δικαστικού λειτουργού έγινε εκταφή, όπου εντοπίστηκε ανθρώπινος σκελετός τυλιγμένος σε κλινοσκεπάσματα.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες: μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού, ψευδής κατάθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια και απάτη. Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελία, ενώ τα οστά της μητέρας της έχουν σταλεί για περαιτέρω ιατροδικαστική εξέταση.