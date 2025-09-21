Θεσσαλονίκη: Ο γιος μου είναι πολύ καλό παιδί, δεν ξέρω τι έγινε, λέει ο πατέρας του 50χρονου

Για δύο αγαπημένα αδέλφια που δεν είχαν να χωρίσουν τίποτα μεταξύ τους, κάνει λόγο ο πατέρας του 50χρονου, ο οποίος το μεσημέρι του Σαββάτου έπνιξε με νάιλον σακούλα την 59χρονη αδελφή του, μέσα στο σπίτι της στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Μιλώντας στο protothema.gr, ο ηλικιωμένος αναφέρει ότι δεν γνωρίζει τι συνέβη χθες το μεσημέρι ωστόσο, όπως λέει, τα δύο παιδιά του έδειχναν αγαπημένα μεταξύ τους. «Ο γιος μου είναι πολύ καλό και ήσυχο παιδί. Όπου και αν ρωτούσα, όλοι μου έδιναν συγχαρητήρια. Εγώ ζω μακριά από τα παιδιά, δεν ξέρω τι έγινε χθες», δηλώνει.

«Είναι πολύ καλό παιδί, αιμοδότης από 18 ετών και πολύ καλός άνθρωπος. Δεν ξέρω τι έγινε. Ο γιος μου ήταν εκείνος που με βοηθούσε, καθώς έχω σοβαρά προβλήματα υγείας», σημειώνει.

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση

Υπενθυμίζεται ότι ο 50χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Η μεταγωγή του έγινε λίγο μετά τις δέκα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης με τη συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων και φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Μετά την ποινική δίωξη που άσκησε σε βάρος του ο εισαγγελέας παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από πππυ ζήτησε και έλαβε προθεσμία για την Τετάρτη.

Στο μεταξύ, ο κατηγορούμενος που ομολόγησε το έγκλημα, δεν είχε δώσει εξηγήσεις στους αστυνομικούς σχετικά με τον λόγο που αφαίρεσε τη ζωή της αδελφής του. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού σκότωσε την 59χρονη στη συνέχεια κάλεσε στην σύζυγό του και της ανακοίνωσε το φονικό ενώ αμέσως μετά πήρε την αστυνομία.