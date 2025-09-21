Θεσσαλονίκη: «Τώρα συνειδητοποιώ τι έκανα» δηλώνει ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα τη 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον εισαγγελέα ότι θόλωσε.

Συγκεκριμένα είπε: “Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει.”

Η 59χρονη είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο στο σπίτι της μόλις χθες. Σύμφωνα με το οικογενειακό τους περιβάλλον και γείτονες, τα δύο αδέλφια είχαν πολύ καλές σχέσεις, ενώ η 59χρονη είχε κάνει αναρτήσεις στα social media από το νοσοκομείο, ευχαριστώντας δημόσια τον αδελφό της.

Ο 50χρονος είχε αφήσει στην πολυκατοικία ένα σημείωμα με «θερμά» λόγια για την αδελφή του, ζητώντας από τους ενοίκους να της φερθούν καλά, καθώς ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.

Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε: «Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».