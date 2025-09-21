Θεσσαλονίκη: «Τώρα συνειδητοποιώ τι έκανα» δηλώνει ο 50χρονος που έπνιξε την αδελφή του με σακούλα

Ο δράστης, που ομολόγησε το έγκλημα, ζήτησε και εξασφάλισε προθεσμία για να δώσει εξηγήσεις την ερχόμενη Τετάρτη
Προθεσμία να απολογηθεί την Τετάρτη πήρε ο 50χρονος αδελφοκτόνος, ο οποίος έπνιξε με σακούλα τη 59χρονη αδελφή του, στην περιοχή της Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίστηκε στον εισαγγελέα ότι θόλωσε.
Συγκεκριμένα είπε: “Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο. Είμαι συγκλονισμένος και συντετριμμένος με αυτό που έγινε. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ τι έχω κάνει.”
Η 59χρονη είχε επιστρέψει από το νοσοκομείο στο σπίτι της μόλις χθες. Σύμφωνα με το οικογενειακό τους περιβάλλον και γείτονες, τα δύο αδέλφια είχαν πολύ καλές σχέσεις, ενώ η 59χρονη είχε κάνει αναρτήσεις στα social media από το νοσοκομείο, ευχαριστώντας δημόσια τον αδελφό της.
Ο 50χρονος είχε αφήσει στην πολυκατοικία ένα σημείωμα με «θερμά» λόγια για την αδελφή του, ζητώντας από τους ενοίκους να της φερθούν καλά, καθώς ήταν σε πολύ ευάλωτη θέση.
Στους αστυνομικούς φέρεται να είπε: «Την έφερα σήμερα στο σπίτι από το νοσοκομείο. Μου γκρίνιαξε για κάτι ασήμαντο με πολύ άσχημο τρόπο. Ήμουν πολύ στρεσαρισμένος, πολύ πιεσμένος. Τη σκότωσα».
Πώς έγινε το αποτρόπαιο έγκλημα
Η 59χρονη γυναίκα το πρωί είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο όπου νοσηλευόταν από τις 9 Σεπτεμβρίου με εγκεφαλικό.
Ο ετεροθαλής αδελφός της φέρεται να πήγε να την πάρει από το νοσοκομείο και στο σπίτι για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, φέρεται να την σκότωσε, καθώς τύλιξε μία σακούλα γύρω από τον λαιμό της άτυχης γυναίκας και την έσφιξε, με αποτέλεσμα να της προκαλέσει ασφυκτικό θάνατο.
Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thestival, το αποτρόπαιο έγκλημα έλαβε χώρα στο χολ του διαμερίσματος. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να επαναφέρουν την 59χρονη, όμως όταν έφτασαν ήταν αργά.
Οι γείτονες των δύο αδελφών αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποιος διαπληκτισμός μεταξύ τους, παρά μόνο στις 12 το μεσημέρι άκουσαν μία κραυγή από το διαμέρισμα της άτυχης γυναίκ
