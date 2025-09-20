Θεσσαλονίκη: Την πήρε από το νοσοκομείο, την πήγε σπίτι και την έπνιξε με σακούλα

Σοκ έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία μιας 59χρονης γυναίκας από τον 50χρονο αδελφό της, το μεσημέρι του Σαββάτου στην περιοχή Χαριλάου, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο το ίδιο πρωί, μετά από νοσηλεία για εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου. Ο αδερφός της ήταν εκείνος που τη συνόδευσε πίσω στο σπίτι της, όπου και διαπράχθηκε το έγκλημα, λίγα λεπτά πριν τις 3 το μεσημέρι.

Φαίνεται πως κατά την επιστροφή τους, υπήρξε μια λογομαχία – η 59χρονη φέρεται να έκανε κάποια παρατήρηση στον 50χρονο, κάτι που τον ενόχλησε. Αμέσως μετά, κάλεσε την αστυνομία και ομολόγησε την πράξη του, λέγοντας: «Σκότωσα την αδερφή μου».

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, βρήκαν τη γυναίκα νεκρή, με σακούλες τυλιγμένες στο κεφάλι της. Ο δράστης άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς και συνελήφθη επί τόπου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει αποκαλύψει ακόμα τους λόγους της πράξης του και δήλωσε ότι θα καταθέσει μόνο παρουσία δικηγόρου.

Η 59χρονη ζούσε μόνη της στο διαμέρισμα όπου έγινε το έγκλημα, ενώ ο 50χρονος είναι παντρεμένος, πατέρας δύο παιδιών και διαμένει αλλού. Τα δύο αδέρφια ήταν ετεροθαλή, δηλαδή είχαν διαφορετικές μητέρες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα δύο αδέρφια γενικά είχαν καλές σχέσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Μεσημβρινές ώρες σήμερα (20-09-2025) το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, δέχτηκε κλήση από 50χρονο ημεδαπό, ο οποίος ανέφερε ότι προκάλεσε το θάνατο της αδελφής του.

Δικυκλιστές αστυνομικοί ομάδας «Ζ» που μετέβησαν στο σημείο, στην περιοχή Χαριλάου, εντόπισαν τον ανωτέρω και τον μετέφεραν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, ενώ κατά τη μακροσκοπική εξέταση από Ιατροδικαστή Υπηρεσίας, διαπιστώθηκε ότι η 59χρονη αδελφή του, έφερε τραύματα στο λαιμό και ότι ο θάνατος επήλθε από αυτοσχέδιο βρόχο από νάιλον σακούλα.

Στο σημείο κλήθηκαν συνεργεία της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδας.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, θα οδηγηθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.