Ανοίγουν ξανά οι πύργοι της Παναγίας των Παρισίων

Έξι χρόνια μετά τη φονική πυρκαγιά που κατέστρεψε τον ναό και εννέα μήνες μετά την επαναλειτουργία του κεντρικού κλίτους, η Καθεδρικός Ναός της Παναγίας των Παρισίων ξανανοίγει από σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, τους πύργους του στο κοινό, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Οι κρατήσεις είναι ήδη πλήρεις για αυτό το Σάββατο, αλλά οι πύργοι του συμβόλου της γαλλικής πρωτεύουσας είναι επισκέψιμοι επτά ημέρες την εβδομάδα και μέχρι τις 11 το βράδυ προς το παρόν.