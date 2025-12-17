Φαρμάκης: «Κομβικός ο εκσυγχρονισμός του Οδοντωτού»- Η συνάντηση με Κυρανάκη

Την ανάγκη άμεσου εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου τόνισε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, επισημαίνοντας ότι το ιστορικό τρένο πρέπει να συνεχίσει απρόσκοπτα τη μακρά και εμβληματική πορεία του.

Όπως ανέφερε, ο Οδοντωτός αποτελεί ζήτημα κομβικής προτεραιότητας όχι μόνο για την Αχαΐα, αλλά για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, καθώς συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, την πολιτιστική κληρονομιά και την προβολή της περιοχής σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Στη συνάντηση που είχε με τον αναπληρωτή υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, ο περιφερειάρχης ζήτησε την άμεση παρέμβαση του υπουργείου, προκειμένου να δρομολογηθούν όλα τα απαραίτητα έργα συντήρησης και θωράκισης της σιδηροδρομικής γραμμής και των συνοδών υποδομών. Παράλληλα, έθεσε την ανάγκη πλήρους δέσμευσης της εταιρείας που εκτελεί το μεταφορικό έργο, τόσο για την πύκνωση των δρομολογίων όσο και για την ουσιαστική ανάδειξη της ιστορικής γραμμής.

Ο Νεκτάριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι ο Οδοντωτός διασχίζει μία από τις πιο όμορφες περιοχές της Ευρώπης και μπορεί να αποτελέσει ισχυρό μοχλό τουριστικής και οικονομικής ανάπτυξης για την Αχαΐα και τη Δυτική Ελλάδα, εφόσον υποστηριχθεί με σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές.

Κλείνοντας, εξέφρασε αισιοδοξία για θετικές εξελίξεις στο προσεχές διάστημα, σημειώνοντας ότι η διάθεση συνεργασίας που επέδειξε ο αναπληρωτής υπουργός δημιουργεί προσδοκίες για σύντομα καλά νέα σχετικά με το μέλλον του Οδοντωτού.