Αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας: «Όχι σε συνάντηση με τον Μητσοτάκη και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων»

Το συντονιστικό των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, το οποίο αναμένεται να καταθέσει τις θέσεις του και στη συνέλευση στις Σέρρες, επισημαίνει ότι, υπό τις παρούσες συνθήκες, δεν υπάρχει περιθώριο διαλόγου.

Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση γνωρίζει τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και καλείται να δώσει συγκεκριμένες και σαφείς απαντήσεις.

Παράλληλα, οι αγρότες αναμένεται να αποφασίσουν νέες μορφές κινητοποιήσεων, με στόχο την άσκηση εντονότερης πίεσης προς την κυβέρνηση, επιβεβαιώνοντας τις δηλώσεις πολλών εξ αυτών ότι προτίθενται να παραμείνουν στα μπλόκα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Την Πέμπτη στις Σέρρες οι αποφάσεις

Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων συνεδριάζει αύριο, Πέμπτη (18.12.2025), στον Λευκώνα Σερρών, με τη συμμετοχή αγροτών από όλη τη χώρα. Στη συνάντηση θα αποφασιστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων, καθώς, όπως επισημαίνουν, πολλά προβλήματα παραμένουν άλυτα και δεν καλύφθηκαν από τις κυβερνητικές ανακοινώσεις.

Βασικό αίτημα των αγροτών είναι η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, που τη χαρακτηρίζουν ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Παράλληλα, εκφράζουν έντονη δυσαρέσκεια για τις δηλώσεις του υπουργού Κωστή Χατζηδάκη στη συζήτηση του προϋπολογισμού, τις οποίες θεωρούν προσβλητικές, σημειώνοντας ότι η αναφορά σε «βελτίωση της επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο» αντί για αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία προκαλεί αγανάκτηση. Όπως δήλωσαν αγροτικοί εκπρόσωποι στο Mega, «η κυβέρνηση φαίνεται να κάνει ό,τι μπορεί για να μας εξοργίσει».

Στο ίδιο κλίμα κινείται και το συντονιστικό των αγροτών στον αυτοκινητόδρομο Ε65, στην Καρδίτσα.

Σε δηλώσεις του στο karditsanet, ο αντιπρόεδρος της ΕΟΑΣΚ, Σωτήρης Γιαννακός, τόνισε ότι υπάρχει πλήρης έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στην κυβέρνηση και ξεκαθάρισε πως οι αγρότες δεν επιθυμούν να μπουν σε διαδικασία διαλόγου μαζί της.

Παράλληλα, αντιπροσωπεία του συντονιστικού θα μεταβεί στις Σέρρες για την πανελλαδική σύσκεψη που στον Λευκώνα, ώστε οι αγρότες από όλη τη χώρα να αποφασίσουν συλλογικά τα επόμενα βήματά τους.

Τελεσίγραφο αγροτών από Γιαννιτσά, Κιλκίς και Παιονία

Ο συνοριακός σταθμός των Ευζώνων θα παραμείνει κλειστός από τις 18:00 και για τέσσερις ώρες, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, για νταλίκες και φορτηγά, ενώ προβλήματα θα υπάρξουν και στη διέλευση των Ι.Χ. Ήδη, μεγάλος αριθμός οχημάτων έχει αρχίσει να σχηματίζει ουρές στα σύνορα.

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι ο 4ωρος αποκλεισμός θα εφαρμόζεται καθημερινά. Παράλληλα, εκπρόσωποι από τα Γιαννιτσά, το Κιλκίς και την Παιονία θα μεταβούν στην αυριανή σύσκεψη θέτοντας προθεσμία 48 ωρών, απαιτώντας να διορθωθεί το πρόβλημα με τα ποσά που, όπως λένε, χάθηκαν από τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το ήδη φορτισμένο κλίμα επιδεινώθηκε έντονα τις τελευταίες ώρες λόγω σοβαρού τεχνικού προβλήματος στο σύστημα πληρωμών. Η παρακράτηση εισφορών υπέρ του ΕΛΓΑ έγινε πριν πιστωθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις από τους παραγωγούς, οι οποίοι καταγγέλλουν προχειρότητα και απώλεια απαραίτητης ρευστότητας σε κρίσιμη περίοδο.