Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκε συρμός στο Μοναστηράκι – Έβγαιναν καπνοί από τα βαγόνια

φωτο αρχείου eurokinissi

φωτο αρχείου eurokinissi

Σύμφωνα με μαρτυρίες, καπνός εντοπίστηκε να βγαίνει από βαγόνια του συρμού.

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/09), όταν συρμός του ΗΣΑΠ που εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε.

Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην αποβάθρα, ύστερα από καθοδήγηση του προσωπικού, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, καπνός εντοπίστηκε να βγαίνει απόΣυ βαγόνια του συρμού.

Ειδήσεις Τώρα

Έγκλημα στη Θεσσαλονίκη: Έπνιξε την αδελφή του με σακούλα και κάλεσε την αστυνομία

Πτώση δέντρου: «Νομίζαμε πως πέθανε η γυναίκα, έβγαζε αίμα από το στόμα»

Συνελήφθη εφοριακός- Ζήτησε 1.000 ευρώ για να μην κόψει πρόστιμο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πειραιάς Τρένο

Ειδήσεις