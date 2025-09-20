ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκε συρμός στο Μοναστηράκι – Έβγαιναν καπνοί από τα βαγόνια

Σύμφωνα με μαρτυρίες, καπνός εντοπίστηκε να βγαίνει από βαγόνια του συρμού.
Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (20/09), όταν συρμός του ΗΣΑΠ που εκτελούσε δρομολόγιο με κατεύθυνση προς Πειραιά παρουσίασε μηχανική βλάβη και ακινητοποιήθηκε.
Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν με ασφάλεια στην αποβάθρα, ύστερα από καθοδήγηση του προσωπικού, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, καπνός εντοπίστηκε να βγαίνει απόΣυ βαγόνια του συρμού.
