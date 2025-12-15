Πάει για τέλη Γενάρη, τώρα, η πλατεία Όλγας- «Φταίνε οι βροχές»

Καθυστερήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στην ολοκλήρωση των εργασιών ανάπλασης της πλατείας Όλγας, στην Πάτρα, με την παράδοση του έργου να μετατίθεται πλέον για το τέλος Ιανουαρίου, σύμφωνα με τον νεότερο προγραμματισμό του Δήμου.

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει του αρχικού χρονοδιαγράμματος, οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Ιουλίου, ωστόσο στη συνέχεια η παράδοση μεταφέρθηκε για το τέλος του φθινοπώρου. Τελικά, νέα μετάθεση δίνει ως χρονικό ορίζοντα τις τελευταίες ημέρες του Ιανουαρίου, γεγονός που προκαλεί εύλογο προβληματισμό στους κατοίκους και τους διερχόμενους, καθώς η πλατεία παραμένει για μήνες εργοτάξιο σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, οι καθυστερήσεις οφείλονται κυρίως σε καιρικούς παράγοντες. «Οι συνεχείς βροχοπτώσεις δεν επέτρεψαν την έγκαιρη εγκατάσταση των ειδικών δαπέδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του έργου. Τα δάπεδα έχουν ξεκινήσει να στρώνονται, ωστόσο χρειάζονται περίπου 40 ημέρες για να «δέσουν. Οι περισσότερες υποδομές της πλατείας έχουν ολοκληρωθεί», σημειώνει.

Το έργο της ανάπλασης περιλαμβάνει ένα εκτεταμένο «λίφτινγκ» της πλατείας, με παρεμβάσεις σε διάφορα σημεία. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται εργασίες αισθητικής αναβάθμισης, αντικατάσταση των υφιστάμενων διαδρόμων και των κρασπέδων με νέα, πιο ανθεκτικά υλικά, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της εικόνας του χώρου.