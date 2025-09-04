Πάτρα: Τέλη του Φθινοπώρου παραδίδεται η πλατεία Όλγας- Δείτε ΦΩΤΟ από το σημερινό εργοτάξιο

Στο τέλος του φθινοπώρου αναμένεται να παραδοθεί στους πολίτες η αναπλασμένη πλατεία Όλγας, σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο Έργων και Υποδομών, Παναγιώτη Μελά.

Το έργο, που έχει καθυστερήσει, φαίνεται να μπαίνει πλέον στην τελική του ευθεία. Όπως εξηγεί στο thebest.gr ο κ. Μελάς, οι περισσότερες υποδομές της πλατείας έχουν ολοκληρωθεί, ωστόσο απομένει ένα από τα πιο σημαντικά στάδια, η επίστρωση με κουρασάνι, ένα ειδικό υλικό με ιστορικές αναφορές στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική. «Το κουρασάνι έχει ήδη παραγγελθεί. Δεν είναι όμως μια απλή διαδικασία, γιατί απαιτεί συγκεκριμένες θερμοκρασίες για να τοποθετηθεί σωστά. Αν οι καιρικές συνθήκες είναι πολύ ζεστές, το υλικό κινδυνεύει να «σκάσει» και να δημιουργήσει προβλήματα. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Το υλικό αυτό θα χρησιμοποιηθεί όχι μόνο στην κεντρική επιφάνεια της πλατείας, αλλά και στις παιδικές χαρές που ήδη υπάρχουν. Παράλληλα, έχει προβλεφθεί και η συντήρηση των σιντριβανιών.

«Οι υπόλοιπες υποδομές είναι ήδη έτοιμες και εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του φθινοπώρου η πλατεία Όλγας θα παραδοθεί», σημειώνει ο αντιδήμαρχος.