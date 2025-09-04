Μαιζώνος: Ενοίκια που αγγίζουν τις 6.000 ευρώ τον μήνα για έναν χώρο 100 τ.μ.- Γιατί ο νέος πεζόδρομος οδηγείται σε ερημοποίηση

Ακόμα και με ενοίκια που αγγίζουν τις 6.000 ευρώ τον μήνα για έναν χώρο 100 τ.μ., τα εμπορικά καταστήματα στον πεζόδρομο της Μαιζώνος αδυνατούν να κρατηθούν ζωντανά.

Ο άλλοτε κατεξοχήν εμπορικός δρόμος της Πάτρας, δείχνει πλέον να οδηγείται με γοργά βήματα στην ερημοποίηση, καθώς οι επιχειρηματίες δεν καταφέρνουν να ανταπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους.

Όπως εξηγεί στο thebest.gr, ο υπεύθυνος επικοινωνίας του Εμπορικού Συλλόγου Πατρών, Χρήστος Αγγελόπουλος, δύο είναι οι βασικοί λόγοι που συμβαίνει αυτό: «τα υψηλά ενοίκια και το γεγονός ότι η πεζοδρόμηση δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί πλήρως. Ο πεζόδρομος δεν προσελκύει κόσμο, γιατί επί της ουσίας, δεν έχει παραδοθεί. Τα καταστήματα δεν μπορούν να δουλέψουν, με αποτέλεσμα πολλά να βάζουν λουκέτο ή να ετοιμάζονται να το κάνουν

«Ο κόσμος περνά από τον πεζόδρομο μόνο για περίπατο. Δεν ψωνίζει. Η αυξημένη κυκλοφοριακή κίνηση στο κέντρο δεν είναι ο λόγος που απέχει από τα μαγαζιά. Είναι ότι η αγορά δεν έχει πια σφυγμό», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η οικονομική πίεση είναι ασφυκτική: «Όταν ένα κατάστημα νοικιάζεται με έως και 6.000 ευρώ, τι τζίρο θα πρέπει να κάνει αυτό το μαγαζί για να μπορέσει να σταθεί όρθιο; Και αυτά είναι μόνο τα ενοίκια. Αν προσθέσουμε το ρεύμα, τους μισθούς, τις εισφορές και όλα τα υπόλοιπα πάγια έξοδα, γίνεται κατανοητό γιατί οι έμποροι δεν αντέχουν», υπογραμμίζει ο κ. Αγγελόπουλος.

Σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο μετατροπής της Μαιζώνος σε πεζόδρομο τύπου Ρήγα Φεραίου, με κυριαρχία καφετεριών και χώρων εστίασης, εμφανίζεται επιφυλακτικός: «Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Η πόλη είναι ήδη υπερφορτωμένη με καφετέριες. Για να ανοίξει ένα καφέ απαιτείται μια συγκεκριμένη επένδυση και δύσκολα θα φτάσουμε στα επίπεδα της Ρήγα Φεραίου. Άλλωστε, τα ενοίκια στη Μαιζώνος είναι πολύ πιο υψηλά», εξηγεί.