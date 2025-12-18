Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Εορταστικές επισκέψεις του Δημάρχου Πατρέων σε Ιδρύματα και στο Καραμανδάνειο

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Κώστας Πελετίδης θα ανταλλάξει ευχές με εργαζόμενους και φιλοξενούμενους, συνοδεία της Μπάντας του Δήμου, ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί, την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, Ιδρύματα της Πάτρας και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και θ’ ανταλλάξει ευχές με τους εργαζόμενους, τις διοικήσεις και τους φιλοξενούμενους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. 

Τις επισκέψεις θα συνοδεύει και η Μπάντα του Δήμου.

 Αναλυτικά, το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:

  • 10 π.μ.    ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ   (Πλ. Παντοκράτορος) 
  • 10:30 π.μ.   ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ  ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ( Κορύλλων 2 )
  • 11 π.μ.    ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ   (Κων/νου Παλαιολόγου 29)                 
  • 11:30    ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ 
  • 12:15  μ.μ.    ΜΕΡΙΜΝΑ   (Άλσος Γηροκομείου)
  • 1 μ.μ.    ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ  ΟΙΚΟΣ  ΕΥΓΗΡΙΑΣ  (Π. Κωνσταντοπούλου 11) 
  • 1.15 μ.μ.    ΑΓΙΑ  ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ  (Αγίας  Σκέπης  3 ).

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κώστας Πελετίδης

