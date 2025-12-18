Εορταστικές επισκέψεις του Δημάρχου Πατρέων σε Ιδρύματα και στο Καραμανδάνειο

Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί, την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, Ιδρύματα της Πάτρας και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και θ’ ανταλλάξει ευχές με τους εργαζόμενους, τις διοικήσεις και τους φιλοξενούμενους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τις επισκέψεις θα συνοδεύει και η Μπάντα του Δήμου.

Αναλυτικά, το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής: