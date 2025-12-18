Εορταστικές επισκέψεις του Δημάρχου Πατρέων σε Ιδρύματα και στο Καραμανδάνειο

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Κώστας Πελετίδης θα ανταλλάξει ευχές με εργαζόμενους και φιλοξενούμενους, συνοδεία της Μπάντας του Δήμου, ενόψει Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.
Ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης, θα επισκεφθεί, την Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου, Ιδρύματα της Πάτρας και το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και θ’ ανταλλάξει ευχές με τους εργαζόμενους, τις διοικήσεις και τους φιλοξενούμενους, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
Τις επισκέψεις θα συνοδεύει και η Μπάντα του Δήμου.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα των επισκέψεων έχει ως εξής:
- 10 π.μ. ΑΣΥΛΟ ΑΝΙΑΤΩΝ (Πλ. Παντοκράτορος)
- 10:30 π.μ. ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟΥ ( Κορύλλων 2 )
- 11 π.μ. ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ (Κων/νου Παλαιολόγου 29)
- 11:30 ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ
- 12:15 μ.μ. ΜΕΡΙΜΝΑ (Άλσος Γηροκομείου)
- 1 μ.μ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟΣ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Π. Κωνσταντοπούλου 11)
- 1.15 μ.μ. ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ (Αγίας Σκέπης 3 ).
