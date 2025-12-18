Back to Top
Θλίψη στην Πάτρα για την απώλεια του μουσικού Βασίλη Λουμπαρδέα

Ο αγαπητός Πατρινός που χάριζε στιγμές χαράς με τη μουσική του στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου «έφυγε» μετά από γενναία μάχη

Βαθιά θλίψη προκαλεί στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Βασίλη Λουμπαρδέα, ενός ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου και μουσικού, που για χρόνια έντυνε με τις μελωδίες του την καθημερινότητα της πόλης.

Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον στενό του φίλο, αποτελούσε γνώριμη και αγαπημένη φιγούρα στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, προσφέροντας χαμόγελα και συγκίνηση στους περαστικούς μέσα από τη μουσική του.

Η κηδεία του Βασίλη Λουμπαρδέα θα τελεστεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Παντοκράτορα.

