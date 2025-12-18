Θλίψη στην Πάτρα για την απώλεια του μουσικού Βασίλη Λουμπαρδέα

Βαθιά θλίψη προκαλεί στην κοινωνία της Πάτρας η είδηση του θανάτου του Βασίλη Λουμπαρδέα, ενός ιδιαίτερα αγαπητού ανθρώπου και μουσικού, που για χρόνια έντυνε με τις μελωδίες του την καθημερινότητα της πόλης.

Τα τελευταία χρόνια, μαζί με τον στενό του φίλο, αποτελούσε γνώριμη και αγαπημένη φιγούρα στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου, προσφέροντας χαμόγελα και συγκίνηση στους περαστικούς μέσα από τη μουσική του.

Η κηδεία του Βασίλη Λουμπαρδέα θα τελεστεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό Παντοκράτορα.