Άγιος Βασίλειος Πάτρας: Παράσυρση αστυνομικού από ΙΧ- γλίτωσε τα χειρότερα

Από καθαρή τύχη γλίτωσε τα χειρότερα γυναίκα αστυνομικός που παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ στην περιοχή του Αγίου Βασιλείου Πατρών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν αυτοκίνητο που οδηγούσε 48χρονος, υπό συνθήκες που διερευνώνται, παρέσυρε την 27χρονη αστυνομικό, η οποία κινούνταν πεζή και βρισκόταν εκτός υπηρεσίας.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία και στη συνέχεια αποχώρησε.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου.