Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση
Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται από την Τρίτη (16/12) ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.
Όπως αναφέρει το imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.
Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.
