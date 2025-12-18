Back to Top
Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ζακύνθου νοσηλεύεται από την Τρίτη (16/12) ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος.

Όπως αναφέρει το imerazante.gr, οι θεράποντες γιατροί έκριναν αναγκαία τη μεταφορά του στη ΜΕΘ, προκειμένου να του χορηγηθεί η ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή και να τεθεί υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Η κατάσταση της υγείας του τις τελευταίες ώρες παρουσιάζει βελτίωση και μάλιστα σήμερα είχε επαφή με στενούς συνεργάτες του.

Η λοίμωξη του αναπνευστικού που αντιμετωπίζει φαίνεται να υποχωρεί μετά και την φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει από την πρώτη στιγμή.

