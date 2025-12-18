Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας βρέθηκε προ ημερών στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: "Η επίσκεψη δεν ήταν μια τυπική κοινωνική δράση, ήταν μια πράξη βαθιάς αλληλεγγύης από γονείς προς γονείς και από γονείς προς παιδιά. Γνωρίζουμε καλά ότι οι τοίχοι ενός νοσοκομείου δεν είναι το φυσικό περιβάλλον για ένα παιδί. Το παιδί ανήκει στο σχολείο, στην παιδική χαρά, στις αγκαλιές των φίλων του.

Αυτά τα δώρα που φέραμε σήμερα είναι μια μικρή γέφυρα με τον έξω κόσμο. Είναι μια υπενθύμιση ότι η ζωή και το παιχνίδι συνεχίζονται, ακόμα και μέσα εδώ. Κάθε παιχνίδι, κάθε βιβλίο, κρύβει μέσα του την ευχή της ομοσπονδίας για γρήγορη ανάρρωση και επιστροφή στην καθημερινότητα.

Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο "ευχαριστώ" στους γονείς που στέκονται βράχοι δίπλα στα κρεβάτια των παιδιών τους, αλλά και στο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό που πέρα από την επιστήμη τους, προσφέρουν και την ψυχή τους.

Ως Ομοσπονδία, δεσμευόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε με όλες μας τις δυνάμεις όχι μόνο για τη χαρά αυτών των παιδιών, αλλά και για τη διασφάλιση των καλύτερων συνθηκών στην εκπαίδευση τους.

Στην δράση εκ μέρους του ΔΣ της Ομοσπονδίας παραβρέθηκαν οι η πρόεδρος κα Λούβαρη Νικολίτσα, ο γενικός γραμματέας κος Κοσμάτος Ανδρέας και τα μέλη Κουντούρη Κυριακή και Ρωμάνου Γεωργία. Τέλος, ευχαριστούμε τον «Άι Βασίλη» μας κο Νικοβαλάντη Καυκαλιά και τον ταχυδακτυλουργό κο Σταύρο Κουτουλογένη για την ουσιαστική και αφιλοκερδή συμμετοχή τους.

Καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους με υγεία, αγάπη, ελπίδα και πίστη!"