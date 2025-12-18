Γεμάτοι σκουπίδια οι κάδοι ανακύκλωσης - Καθαροί οι πράσινοι - Επαναλαμβανόμενο μοτίβο στην Πάτρα - ΦΩΤΟ

Οι μπλέ κάδοι ξεχειλισμένοι απορρίμματα, οι πράσινοι καθαροί, είναι το επαναλαμβανόμενο μοτίβο που συναντά κανείς στην Πάτρα.

Είναι εικόνα που επαναλαμβάνεται σχεδόν όπου υπάρχει θέση για κάδους ειδικά στην περιοχή της Αγυιάς και πάνω από την Έλληνος Στρατιώτου. Είτε κοντά σε σχολεία είτε μπροστά από υπεραγορές τροφίμων και σχεδόν σε κάθε δρόμου όπου υπάρχει πρόβλεψη για μπλε και πράσινους κάδους, οι πρώτοι είναι γεμάτοι, οι δεύτεροι είναι αδειοι.

Εκτιμήσεις πολιτών θέλουν το πρόβλημα να εντάθηκε εξαιτίας της πρόσφατης απεργίας στους ΟΤΑ, κατ' επέκταση και στον τομέα καθαριότητας. Ωστόσο οι ίδιοι λένε πως οι εικόνες αυτές συναντώνται πυκνά συχνά ειδικά σε δρόμους εκτός κεντρικών οδικών αρτηριών. Για παράδειγμα επί της Έλληνος Στρατιώτου σήμερα (Πέμπτη 18.12.2025) όλοι οι κάδοι ήταν καθαροί καθώς απορριμματοφόρα είχαν περάσει νωρίτερα από τον δρόμο. Σχεδόν σε όλες τις κάθετες οδούς ωστόσο της Έλληνος Στρατιώτου, κυρίως οι μπλε κάδοι ήταν ασφυκτικά γεμάτοι.

Οι πατρινοί ζητούν να επισπευθούν οι εργασίες αποκομιδής και να αυξηθούν τα δρομολόγια απορριμματοφόρων καθώς εν μέσω εορταστικής περιόδου, η εικόνα της πόλης πλήττεται από τα συγκεντρωμένα απορρίμματα που παραμένουν ατάκτως τοποθετημένα, μέσα, πάνω και ακόμη έξω από τους κάδους.