Πάτρα: Μεταφορά της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης (Αγίου Αλεξίου) λόγω Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς

Η λαϊκή αγορά της Πέμπτης θα πραγματοποιηθεί κατ’ εξαίρεση τις Κυριακές 21 Δεκεμβρίου και 28 Δεκεμβρίου 2025 για τη διευκόλυνση των δημοτών λόγω των εορταστικών αργιών
Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται ότι για την διευκόλυνση των δημοτών, λόγω της αργίας των Χριστουγέννων την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου, η λαϊκή αγορά της Πέμπτης στη περιοχή του Αγίου Αλεξίου –Μακεδονίας –Πλατεία Αγίας Λαύρας θα γίνει τη Κυριακή 21 Δεκεμβρίου.
Επίσης την Πρωτοχρονιά, για τον ίδιο λόγο, η ίδια λαϊκή αγορά της Πέμπτης, αντί την Πέμπτη 1η Ιανουαρίου 2026 (αργία Πρωτοχρονιάς ), θα γίνει την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025.
