Απογευματινές λαϊκές αγορές- Τι λένε οι αρμόδιοι φορείς της Πάτρας στο thebest.gr

Επιφυλάξεις αλλά και αισιοδοξία εκφράζουν οι αρμόδιοι φορείς για την πρόταση για απογευματινές λαϊκές αγορές στην Πάτρα.

Για την πρόταση λειτουργίας απογευματινών λαϊκών αγορών στην Πάτρα, μίλησαν στο thebest.gr ο Πρόεδρος Λαϊκών Αγορών Πάτρας, Αλέκος Θανόπουλος και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πωλητών Οπωροκηπευτικών της Λαϊκής Αγοράς, Δημήτρης Παπαδάτος.

Οι δυσκολίες της μετατροπής της πρωινής λαϊκής

Ο κ. Θανόπουλος υπογραμμίζει ότι «δεν μπορείς απλά να μετατρέψεις μια πρωινή λαϊκή σε απογευματινή, καθώς υπάρχουν σημαντικά ζητήματα, όπως το κυκλοφοριακό, το πάρκινγκ και ο δρόμος στον οποίο θα λειτουργεί η αγορά». Παρόλα αυτά, εκφράζει θετική στάση απέναντι στην ιδέα, τονίζοντας πως «πιστεύω ότι θα βοηθήσει πολύ και θα είναι βιώσιμη στην Πάτρα, εξυπηρετώντας μεγάλο εύρος εργαζομένων». Προσθέτει επίσης πως «η λειτουργία της θα μπορούσε να ξεκινήσει πιλοτικά για να αξιολογηθούν καλύτερα οι συνθήκες».

Οι λειτουργικές προκλήσεις σύμφωνα με τον Δημήτρη Παπαδάτο

Ο κ. Παπαδάτος αναφέρει ότι η ιδέα των απογευματινών λαϊκών δεν είναι καινούργια, καθώς είχαν ήδη προτείνει κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν. Ωστόσο, σημειώνει ότι υπάρχουν σημαντικά λειτουργικά προβλήματα, όπως ο φωτισμός, τον δρόμο που θα χρησιμοποιηθεί, οι τουαλέτες και ο χώρος στάθμευσης για όσους επιστρέφουν από τη δουλειά τους.

Ρίσκο και η εμπειρία της Θεσσαλονίκης

Όπως τονίζει, πρόκειται για ένα ρίσκο, καθώς «δεν ξέρουμε αν θα κερδίσουμε ή θα χάσουμε από αυτή την προσπάθεια». Αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, όπου έχουν ήδη ξεκινήσει πιλοτικά απογευματινές λαϊκές, υπογραμμίζει ότι «είναι πολύ νωρίς για συμπεράσματα, καθώς έχουν λειτουργήσει μόλις μία ή δύο μέρες».

Η ανάγκη για προσεκτική υλοποίηση

Και οι δύο πρόεδροι συμφωνούν ότι η ιδέα έχει προοπτικές, αλλά για να πετύχει χρειάζεται επίλυση πρακτικών ζητημάτων και στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων.